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大稻埕情人節煙火秀周六登場 新北忠孝碼頭交管禁行

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供
大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供

因疫情影響延後的台北市大稻埕情人節煙火秀，16日將在北市延平河濱公園登場，新北市端觀賞地點位於淡水河岸中興橋至台北橋堤外空間，因應疫情，新北市明天將在三重區忠孝碼頭周邊進行交通管制、場域人數降載限制2000人進場，已採網路預約報名電腦抽籤方式來管控人潮。

今年4千多發、8分鐘的「自由戀，愛無限」大稻埕煙火，16日晚間8時10分開始施放，晚間7時至9時，有魏如萱、曾沛慈、告五人、卓義峯、張心傑等5組藝人演唱經典動人情歌，要給民眾一個難忘的浪漫夜晚。

新北市警局交通大隊表示，有鑒於往年煙火施放時，均有車輛違規停放在台北橋、忠孝橋、中興橋、重新橋、新北大橋、新北環河快速道路等路段觀賞煙火，今年將嚴格實施禁止人、車駐留管制措施，防止車輛違規影響行車順暢，呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。

新北交大表示，配合北大稻埕碼頭煙火秀相關通管制資訊如下：

●三重區同安抽水站與忠孝碼頭越堤道停車場入口自110年10月16日上午6時至晚上11時進行管制，禁止車輛進入與停放。

●新北環河快速道路下方環河南路（14 號越堤道至福德南路段，不含福德南路及14 號越堤道此二路口）於110年10月16日晚上6時至11時管制禁止汽、機車進入，改道路線為平行之福德南路及環河南路外側平面道。

●台北橋自行車道、忠孝橋及臺北橋人行道三重端入口於110年10月16日晚上7時30分至9時與台北市端同步管制通行。

●重陽橋新北市端往台北市自行車道入口於110年10月16日下午3時30分至晚上11時管制自行車通行。

●三重區正義南路與環河南路陸橋於110年10月16日晚上6時至11時管制自行車進入，加強疏導忠孝碼頭進、散場人潮。

大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供
大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供
大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供
大稻埕情人節煙火秀明晚登場，新北市忠孝碼頭越堤道停車場周邊將進行交通管制，新北警方呼籲民眾遵守相關交通規則及管制措施，快樂欣賞煙火美景也不會影響交通順暢。圖／交大提供

碼頭 自行車

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