士北科招商土地和信義區差20倍？議員質疑市有地遭賤租

士林北投科技園區中的科技產業專用區T17、T18招商案，昨天順利決標，權利金44億。但台北市議員游淑慧上午在議會民政委員會中質疑，同樣是地上權案，T18和位於信義計畫區的世貿三館相比，都是4800多坪，世貿三館底價266.3億，平均一坪548萬，但T18底價僅14.6億，連十分之一都不到，這價格合理嗎？她批評柯文哲賤租北市珍貴土地。

游淑慧說，世貿三館當初得標價是300多億，T18是16億，差了20倍，士林和信義區的土地價格會差20倍？而且70年的地上權，士林一坪只要30萬，信義區50年地上權達548萬，會差這麼多嗎？她會去調估價資料，審視底價是否過低。

地政局長張治祥指出，士、北跟信義區兩地，因信義區已經開發了20年以上，已經成熟，兩區的公告現值差了7倍。另外，同樣是地上權，士北科技園區設定地上權原本是70年，權利金90多億，但經過2次招商，都沒人來投標，去年因議會建議，才拆成T16、T17、T18三塊土地分開招標，並將開發年限改成50年，雖然可再延長20年，但須重算權利金。

游淑慧也說，T17、T18兩地市有地招商只有一家來投標，市府卻一樣開標，雖然地上權案只要高過底價，一家也可得標，但重大案件，還是應比照T16的方式招商，要幾家廠商來比計畫才對，但T17、T18兩地達1萬坪，試問，台北市那裡還有這種土地？可以不用競標比計畫就可蓋？

游淑慧指出，士北科技園區早期多是農業區，市府徵收以發展台北科技走廊為目的，打造南軟、內科到士北科技園區的廊帶 ，但T17、T18卻完全沒限制，得標廠商想做什麼都可以，內湖5期也是規劃科技專區，現在卻變成豪宅，蓋了有辦法拆掉嗎？

民委會召集人、北市議員張茂楠也說，市府說要推士北科技園區的重大工程，徵收人民土地，但得標廠商若沒依照專區用途，市府若沒制止恐重演美河市案，徵收民地後作為公園預定地，最後卻放棄蓋成住宅大樓。

張治祥表示，T17、T18兩地，屬科技產業專區，不是標廠商想做什麼都可以，也不可以蓋住宅，尤其有「大彎北」爭議後，市府一定嚴格把關，不會蓋出來再善後。另外，招標中的T16，也是科專區，但要求廠商提計畫，已有4家廠商提出來開發計畫，其中一家是壽險公司，3家科技廠商，11月23日先進行評選，選出3家後再比價格。