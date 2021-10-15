新北與矽谷城簽「台美雙城倡議」 送技職菁英赴美深造

新北市今日與美國科技重鎮庫柏提諾市（Cupertino）簽署「台美雙城倡議合作」，首項啟動為「國際技職領袖人才」培育計畫，甄選新北優秀技職生進行一年半培訓，再從中選拔30位技職菁英學生出國上課及實習。市長侯友宜強調，未來還要藉教育合作帶動經濟招商及文化推廣，更期待加深台美合作、友誼長存。

新北今與庫柏提諾市（Cupertino）辦理「台美雙城倡議合作」簽署儀式，侯友宜及庫柏提諾市長Darcy Paul，在美國在台協會（AIT）商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）的見證下，透過視訊簽署合作意向書，共同推動雙方在教育、經濟及文化交流合作。

侯友宜指出，雙方首項啟動的是「新北市國際技職領袖人才」培育計畫，要與矽谷一同培育國際人才，同時也期待藉著台灣技職同學的優秀表現，讓雙城的產業合作更加緊密。

教育局表示，培育計畫已於109學年度高一生甄選錄取127位，並由國內外專業講師為同學從今年9月開始為期一年半的假日英語培力、國際專業素養培育及專業實踐培育規劃等課程，最終選拔30位優秀技職菁英學生公費出國，預計112年暑假赴美進行國際入班學習、產業實習、國際賽事參與。

樟樹國際實中資訊科陳孝畇分享，「培育計畫跳出以往框架，不是只有在乎考試而已」，課程會依學生程度有適性內容，同時強化了學生團隊合作及抗壓性，另外也有與海外學伴交流，面對計畫中許多佼佼者，她會持續加強外語並結合專業能力，爭取最終公費出國。

教育局長張明文表示，新北自102年起陸續與美、英、德、日本及澳大利亞等國技職教育單位建立夥伴關係，更薦送技術型高中生赴海外技能研習，今與矽谷庫柏提諾市合作，將為新北技職教育創造更多元樣貌及國際發展性。

Darcy Paul表示，很高興能與新北透過實質合作來實踐教育理想；歐德瑞也說，樂見兩市各面向合作，期待新北未來在資訊、生技、數位雲端、製造業等與庫柏提諾市持續合作。