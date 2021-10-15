林口轉運站今起試營運 議員：應設公車專用道避免塞車

位於機場捷運林口A9站北側的林口公車轉運站今天（15日）起試營運，一早就有不少要到北市上班的民眾搶先來排隊等候首班車，在地議員說，客運離站要開上高速公路塞車，應設置公車專用道，也擔憂影視城廠商尚未進駐，未來只會更塞車，轉運站的成效還待觀察。

交通局長鍾鳴時表示，為提升林口區大眾運輸服務，以及因應未來媒體園區開發後的交通運輸需求所興建的林口轉運站，在試營運期間，交通局特地協調公車業者調整854、786、948等3線市區公車路線，以及新闢760（南勢線）市區公車和 967副、966副、937副及920副等4條快速公車，不僅縮減繞行市區的路程，更加快駛進林口轉運站轉乘快速公車直達北市或板橋。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，另有多線公車至文化三路「捷運林口站」公車站，下車後步行1分鐘即可抵達轉運站，騎機車可將車輛停放於八德路側機車停車格或A9站地下停車場，也可騎乘YouBike至八德路林口站出口旁租借站停放，桃園地區民眾也可搭乘機場捷運至林口A9站後步行至轉運站，轉乘方便。

鍾鳴時表示，試營運期間均觀察各路線載客情形，並再與客運業者檢討調整，歡迎民眾有任何建議或意見都可向1999市民專線或至新北交通族臉書留言反映。

新北市議員蔡淑君表示，交通局在林口轉運站的宣傳上仍不足，不少民眾還不知道相關資訊，今早來轉運站的民眾回饋都不錯，但客運從轉運站離開後，要進入北上匝道時卻塞車，應該要在龜山一路設置公車專用道，客運才可趕快進入高速公路避免塞車，希望鼓勵民眾搭乘大眾運輸，但要先提升品質，民眾搭乘意願才會提高。