北市減租挨批 議員：只肥二房東、錢進財團口袋

疫情期間，台北市政府針對承租市有房地的業者祭出減租、延租、停租，租金減免幅度達五至七成，總金額約30億，但市議員王浩發現，這些業者大多數知名的連鎖百貨公司、商場、飯店，獲得北市租金減免，卻沒有給旗下櫃位或店面相對應的減租，甚至有商場，420間店面中只有14間獲得減租，回饋比例僅3.3％，他批評市有房地減租，卻只肥了「二房東」，錢進財團口袋。對此，財政局指出，市府有審查轉租回饋機制，將加強實地查察。

王浩昨天在議會財政部門質詢時指出，追查過去40件百貨、商場紓困申請案回饋情形，竟發現包括台北101、微風南山、遠百信義A13、晶華酒店以及京站時尚廣場在內的5家百貨、商場，僅有部份的櫃位或店面獲得回饋，顯然不符合當初紓困申請規定。

王浩還指出，晶華酒店在這一年共拿政府5140萬的補助，最後卻是讓852名員工放無薪假，22個店鋪未減租，且轄下俱樂部歇業9月停業，還收消費者一半費用，雖然5千多萬不如平常的營業收入，但也是不小的費用，難道兩手都在賺錢？官員只會坐在辦公桌想方案，結果百姓眾生最後還是在受苦受難。

王浩說，而這些百貨、商場，未讓所有櫃位或店面減租的理由無奇不有，包括櫃位抽成方式，純抽成櫃位不減租；櫃位租期是短期或臨時櫃位，也不減租，更有業者自認店家營收未受疫情影響，或店家未提出申復要求，因此不予減租。

財政局指出，市府協助業者安心抗疫，以晶華酒店110年減租回饋案，因晶華本身也是受紓困者，所提回饋計畫含酒店本身經營餐飲、旅宿業，自營面積轉租店家使用之樓地板面積，比例分別為73%、27%，業者回饋予轉租店家租金比例為36%，並未少於其所使用的面積比例27%，並未違規。

至於無薪假852人，晶華酒店表示，並沒有裁員，但因餐廳關閉，旅宿也受影響，因此讓員工在家上課，參加市府勞動局減班培訓計畫，雖然沒有薪水，但可請領補助。