北市124棟老舊複合式大樓 建管處將加強公安檢查

高雄城中城惡火帶走46條性命，北市建管處今天表示，對於高雄發生憾事同感哀悼，強調目前公安申報制度檢核，11層以上集合住宅建築物屬強制申報範圍；另針對民國84年前老舊公寓大廈社區，提供危老推動師免費協助成立管理組織，並提供消防滅火逃生避難設備修繕補助；而消防局列管的124棟老舊複合式大樓，將積極執行公安檢查。

建管處表示，北市記取去年林森北路KTV火災經驗，針對建築物公共安全除了消防緊急救災外，在建築管理部份，進行源頭管理、稽查制度改革及後續追蹤等全面且系統性的精進管理作為，以提升場所安全、強化民眾自主公安意識。

建管處指出，依內政部現行公安申報規定，集合住宅類建築物達16層以上，公共區域應辦理公安申報，台北市率全國之先於2013年公告，自2014年起將11層以上集合住宅類納入強制公安申報範圍，使得民眾在建築物公共安全上能多一份保障。

建管處提到，去年已經研議8層以上集合住宅建築物納入公安申報範圍，並以2年宣導期以說明會等方式廣蒐意見，預計2023年起修法公告。

建管處也說，目前北市針對1995年以前未成立管理組織老舊公寓大廈社區，現有機制委託專業輔導機構結合危老推動師，免費協助輔導成立管理組織，並提供消防滅火、逃生避難設備之修繕補助。

針對消防局列管北市124棟建築較老舊的複合式大樓，建管處將積極配合執行建築物公共安全檢查，以維護公共安全。處長劉美秀強調，頂樓既存違建安全同樣不可輕忽，建管處自2017年起成立專案小組，要求違建人加裝住宅用警報器外，針對隔出3個以上使用單元及加蓋第2層以上，涉危害公共安全之案件，已成立專案列管優先處理，將再加強查核。