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北市補習班放寬容留數80人 從業人員可不戴「面罩」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市教育局放寬補習班防疫措施，包括提高容留人數為80人、從業人員不需要配戴「面罩」。圖／補教業者提供（資料照）
台北市教育局放寬補習班防疫措施，包括提高容留人數為80人、從業人員不需要配戴「面罩」。圖／補教業者提供（資料照）

國內疫情趨緩，台北市教育局今起放寬補習班及課照中心學生容留人數；明起則開放青少年發展處的開放場域及容留人數，包括直排輪練習場、Live Band體驗中心等；18日起放寬社區大學、成人基本教育研習班、社區多功能學習中心、樂齡學習中心及樂齡學堂開辦實體課程防疫規定，鼓勵市民加入終身學習的行列。

北市教育局表示，現行補習班及課照中心每人分配教室面積不得小於2.25平方公尺，即日起放寬學生容留人數為每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少2.25平方公尺/人限制。

教育局提醒，學生應固定座位且課程以固定成員方式進行，並落實實聯制，取消從業人員配戴「面罩」之規定，但上課時從業人員及學生仍應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食，用餐時也不再強制增設隔板或保持1.5平方公尺間距。

另外，教育局也開放青少年發展處的開放場域及容留人數，包括6樓國際會議廳及大中小研討室，8樓Live Band體驗中心各空間及全日包場，B2直排輪練習場C、E空間，主要場館容留人數放寬為1樓大廳60人、1樓戶外廣場35人、5樓流行廣場80人、8樓綜合教室11人、9樓攀岩場30人。

有關社區大學、成人基本教育研習班、社區多功能學習中心、樂齡學習中心及樂齡學堂防疫規定，有條件開放吹奏及餐飲製作課程，吹奏類課程時間以1堂課為單位，不得超過1小時，如安排2堂課以上，需暫停並置換空氣15分鐘；不需吹奏時隨即佩戴口罩；吹奏類應使用專屬樂器，不得共用。

餐飲製作課程部分，桌面使用完畢立即清潔消毒；餐飲內用應依照衛福部「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定辦理；需全程佩戴口罩。以使用個人設備為原則，如有共用設備之必要，應加強清潔消毒。

教育局 口罩 補習

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