快訊

大火關鍵女嫌疑人現身！事涉46條人命 警出動特勤戒護

美國前總統柯林頓驚傳入住加護病房 與COVID-19無關

第12輪疫苗接種北市採院所分流 AZ全在花博打

中央社 / 台北15日電

第12輪COVID-19疫苗將在22日開始施打，台北市副市長蔡炳坤今天表示，因應此次有3種疫苗同步接種，將讓醫院負責施打BNT、診所負責莫德納、花博負責AZ，且花博將加開夜間時段。

蔡炳坤今天上午赴花博爭艷館視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況後接受媒體聯訪表示，第12輪COVID-19疫苗提供BNT第1劑、AZ及莫德納第2劑，從10月22日起一直打到11月3日，3種疫苗同步要接種，各醫療院所量能要全開。

蔡炳坤指出，北市定調，一定要讓各醫療院所接種單純化、一次接種一種疫苗，因此這次量能將有所區分，安排診所全部都打莫德納疫苗；BNT疫苗因為抽劑較複雜，將讓醫院負責；AZ疫苗則在花博施打。

蔡炳坤進一步表示，屆時花博將實施降載，每小時施打人數減少、接種時間延長，預計22日起開放夜間3個小時的接種時段，方便上班族，並跟醫院討論增加院外施打點，今天會繼續研擬更多細節。

蔡炳坤坦言，即便台北市是全台灣醫療院所最多的縣市，此次量能也很緊繃，希望中央理解地方狀況，疫苗施打按部就班、不要太急，太急難免會出狀況。

AZ疫苗 花博 莫德納疫苗

延伸閱讀

花博接種挨轟亂！第12輪超複雜 北市討論量能規畫

長者罰站排隊打疫苗挨轟 花博今規畫座位上百人力應戰

花博接種站雨中擠滿接種人潮 北市指2原因導致

花博接種站人多又逢下雨 北市副市長：對長者抱歉

相關新聞

鶯歌票倉爭奪戰 卓冠廷起跑

台中市新聞局前局長卓冠廷表態參選新北市議員第7選區，昨天展開首次公開行程，向鶯歌資深陶藝家林義傑請益，盼選上後振興鶯歌陶...

觀光工廠拚振興 新北三管齊下

新北市有23家觀光工廠，疫情3級警戒期間，有7家自主停業，目前雖已復業，但亟待提振，市府推出觀光工廠輕旅行套裝優惠行程、...

17路線古蹟開玩 6條虛擬實境

新北市文化局推出17條古蹟主題小旅行路線，其中6條虛擬實境，另有11條是實體導覽路線，如走訪歷史建築新店和美煤礦，串聯周...

汐止、基隆議員 擬棒球交流

新北市議員張錦豪和基隆市議員童子瑋都熱愛棒球，各自為家鄉出力。從國小到高中三級棒球汐止都有學校校隊，張錦豪幫忙爭取發球機...

酒駕無照頻傳 共享運具亂象多

台北市積極推動共享運具，但交通違規逐年增加，北市議員指出，除違停情況嚴重，酒駕及無照駕駛也須重視，要求共享運具業者於Ap...

新北里鄰條例過關 林口2里將分割

新北市近年部分地區人口成長快速，新北市府提出「里鄰編組調整自治條例」，昨日在議會三讀通過，民政局未來將參酌地方反應進行初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。