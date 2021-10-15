第12輪疫苗接種北市採院所分流 AZ全在花博打

第12輪COVID-19疫苗將在22日開始施打，台北市副市長蔡炳坤今天表示，因應此次有3種疫苗同步接種，將讓醫院負責施打BNT、診所負責莫德納、花博負責AZ，且花博將加開夜間時段。

蔡炳坤今天上午赴花博爭艷館視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況後接受媒體聯訪表示，第12輪COVID-19疫苗提供BNT第1劑、AZ及莫德納第2劑，從10月22日起一直打到11月3日，3種疫苗同步要接種，各醫療院所量能要全開。

蔡炳坤指出，北市定調，一定要讓各醫療院所接種單純化、一次接種一種疫苗，因此這次量能將有所區分，安排診所全部都打莫德納疫苗；BNT疫苗因為抽劑較複雜，將讓醫院負責；AZ疫苗則在花博施打。

蔡炳坤進一步表示，屆時花博將實施降載，每小時施打人數減少、接種時間延長，預計22日起開放夜間3個小時的接種時段，方便上班族，並跟醫院討論增加院外施打點，今天會繼續研擬更多細節。

蔡炳坤坦言，即便台北市是全台灣醫療院所最多的縣市，此次量能也很緊繃，希望中央理解地方狀況，疫苗施打按部就班、不要太急，太急難免會出狀況。