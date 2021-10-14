議員質疑動物保護月成效差 北市府：檢討改進

台北市議員許淑華指出，北市府動保處支用第二預備金加預算共325萬元辦今年動物保護月活動，成效不佳，質疑是替市長柯文哲造勢。產業局今天表示，會檢討成效，並提改進方式。

北市議會財政建設委員會下午召開大會，台北市政府產業發展局等官員列席、備詢。民進黨籍北市議員許淑華質詢，北市府動物保護處今年擴大舉辦動物保護月，調資料發現，活動除編列預算55萬元外，也動支第二預備金270萬元，但後續成效不佳。

許淑華表示，二備金俗稱「救命錢」，應使用在必要計畫，但動保處所規劃系列活動，卻只讓柯文哲在記者會與貓合照，活動期間至指定店家消費的抽獎人數僅50人、37家業者參與，質疑是替柯文哲造勢，且明年還編220萬元預算舉辦相關活動，將要求刪除預算。

北市府產業局長林崇傑答詢，會檢討成效並改進後續做法。

動保處長宋念潔會後接受聯訪說，9月有3個動物節日，才決定整合市府舉辦類似活動，規劃一系列動物保護月，盼讓活動更聚焦；至於二備金部分，是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前向北市府申請，當時規劃為實體活動，受疫情影響才改線上，且線上觸及率有達上萬次，效果不錯。

動保處新聞資料指出，舉辦台北動物保護月期間，因遇疫情，為減少群聚，採線上與實體活動併行，共辦理5場次系列活動，實體參與人數共1470人，線上觸及率50萬餘人次。