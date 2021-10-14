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輕軌藍海線二期計劃 送中央審最快明年初完成

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡海輕軌二期V21站模擬圖 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌二期V21站模擬圖 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌藍海線第二期，因為路線問題爭議許久，原本走老街中正路但居民反對，在去年3月到現在近2年的時間，規劃走河岸路線，新北捷運局表示，目前淡海輕軌第二期計劃，依據去年的說明會結果，改推沿河岸方案，正進行基本設計、環境影響差異分析、都市計畫變更及修正計畫等前置作業，而整體計劃也送交通部審議最快明年上半年就可以完成。

新北捷運局副局長林耀長表示，淡海輕軌第二期路網完成後，將串起沙崙地區與淡水市區，提供聯外交通便捷性，河岸做雙軌規畫，路線全長約3.32km，設置6座平面車站。路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路至觀潮廣場後，轉回中正路淡水老街後段，並沿中正路(台2乙線)續行至淡水漁人碼頭與第一期路網作銜接，而車站以遊河、觀潮、望水、戲波、聽海及追浪為沿線車站基本設計主題。

捷運局表示，在經過上次的說明會之後，將針對財務計劃作細部修正，再送到國發會，最快在明年初，整體計劃在行政院核定之後，期盼在明年底就可以發包工程動工，經過54個月工期，最快於2026年就可完工通車。

淡海輕軌 淡水

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