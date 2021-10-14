休閒不方便 汐止長青里流動廁所自主管理

汐止區長青里位在五指山區，附近居民經常爬山休閒，不過，沿路都沒有廁所，許多里民反應不方便，只是要設流動廁所得每年都要好幾萬的清理維護費用，所以，里辦公處為了讓大家方便，爭取設置之後，由志工及爬山的民眾自主管理。

長青里長陳建興說，因為里民每天早上都會爬山運動，沿著山路一直走再返程都要好幾個小時，中間都要有可以方便的地方，那在八連路三段車坪寮這個地方很適合，所以，就跟汐止區公所申請了一個流動廁所，也有跟公所講，以後就自己負責管理，包括從一開始自己接山上的水路提供水源，這樣公所也能省下一年7萬5的管理費，現在有許志工及爬山休閒使用的民眾，都要自備衛生紙、保持乾淨，自發性清理等等，維護管理都自己來。

汐止區公所民政課長林玉偵指出，因為，長青里辦公處有提出在五指山區有設置流動廁所的需求，而公所剛好有一個多的，所以，提供設置讓登山民眾有一個可以方便的地方，也很感謝陳里長願意認養維護。