聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐萬路轉中正路車流回堵 議員要求改善
汐萬路每天上下班塞車情況嚴重，尤其許多車子要左轉中正路接高速公路，也造成車流嚴重回堵，雖然電纜地下化，已經將阻礙的電線桿移除，不過，還是有號誌燈及路燈箱需要遷移，今(14)日，新北市議員張錦豪就召集相關單位要求改善。
江北里長謝祚敏說，每天汐萬路在江北橋這一段都塞車，嚴重的時候一路回堵到汐萬交流道、甚至八連路口，江北里這一段的汐萬路都在塞，如果號誌桿可以遷移的話，讓上班外的車流往大同路可以順暢點，因為，如果有足夠的空間車子就會自動分流，要轉高速公路會靠雙黃線行駛，直行車就能夠順行往大同路。
新北市議員張錦豪指出，每天汐止往禮門街上高速公路的車子相當的多，那這個路口汐萬路要左轉跟直走就會遇到幾支電桿，在靠近江北橋頭有一支路燈控制箱，會在一個月內移走，讓車子要左轉跟直行會比較順暢。至於靠近路口的號誌桿，要遷移或是調整，因為遇到下方的水溝蓋，無法做基座，改善有難處。
張錦豪表示，希望在汐萬路左轉上高速路的路口，可以讓直行車也能順暢，並且兼顧行人安全，會勘決定路燈控制箱先移走，至於紅綠燈桿還要再尋找更適合的地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言