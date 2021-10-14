汐萬路轉中正路車流回堵 議員要求改善

汐萬路每天上下班塞車情況嚴重，尤其許多車子要左轉中正路接高速公路，也造成車流嚴重回堵，雖然電纜地下化，已經將阻礙的電線桿移除，不過，還是有號誌燈及路燈箱需要遷移，今(14)日，新北市議員張錦豪就召集相關單位要求改善。

江北里長謝祚敏說，每天汐萬路在江北橋這一段都塞車，嚴重的時候一路回堵到汐萬交流道、甚至八連路口，江北里這一段的汐萬路都在塞，如果號誌桿可以遷移的話，讓上班外的車流往大同路可以順暢點，因為，如果有足夠的空間車子就會自動分流，要轉高速公路會靠雙黃線行駛，直行車就能夠順行往大同路。

新北市議員張錦豪指出，每天汐止往禮門街上高速公路的車子相當的多，那這個路口汐萬路要左轉跟直走就會遇到幾支電桿，在靠近江北橋頭有一支路燈控制箱，會在一個月內移走，讓車子要左轉跟直行會比較順暢。至於靠近路口的號誌桿，要遷移或是調整，因為遇到下方的水溝蓋，無法做基座，改善有難處。

張錦豪表示，希望在汐萬路左轉上高速路的路口，可以讓直行車也能順暢，並且兼顧行人安全，會勘決定路燈控制箱先移走，至於紅綠燈桿還要再尋找更適合的地方。