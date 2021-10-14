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花270萬「救命錢」辦動保活動 議員批替柯文哲洗白形象

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市議會下午進行財建部門質詢。圖／摘自直播
北市議會下午進行財建部門質詢。圖／摘自直播

北市府今年舉辦一系列的動物保護月活動，議員許淑華指出今年動物保護月活動，動保處原先只編列55萬預算，再另外動用二備金270萬，合計使用325萬辦理卻又成效差，如抽獎iPad Air 4僅49人參與。許說，對比柯文哲過往不愛護動物的言論及行為，諸如環南市場要把貓踹下去等，令人質疑用二備金救命錢來辦活動，只是為了替柯文哲洗白形象。北市動保處長宋念潔表示，將檢討活動成效，並允諾將於三天內提供報告。

北市議會下午進行財建部門質詢，許淑華指出，原先市府舉辦世界動物日活動，但今年擴大舉辦成一系列的動物保護月活動，但調閱資料後發現，今年動物保護月活動，動保處只編列55萬預算，但又另外用了二備金270萬，整筆預算交由整合行銷公司舉辦4場活動；根本是拿救命錢辦活動，整個活動成效除了讓柯文哲在記者會和貓合照曝光外，連活動辦的成效實在大有疑慮。

宋念潔表示，動保活動本來是個別活動很鬆散，市府建議把相關活動都併起來，因此在疫情三級警戒前，已申請動用第二預備金，請整合行銷團隊辦理一系列4場活動，她坦言，礙於疫情改為線上活動後，成效不如預期，但網路觸及率均有達上萬人次。

許淑華表示，9月18日的活動可線上抽iPad等大獎，參與抽獎民眾只有49人，9月25日免費替寵物打狂犬病疫苗，舉辦26場次只接種604隻毛小孩，9月26日舉辦貓咪行為線上課程，只有60人參與，最後10月2日世界動物日，當天請來柯文哲站台，還請貓咪跟他互動，最後出席人數為807人次。

許淑華批評活動宣傳、辦理成效不彰，只是為了辦活動而辦。她說，對比柯文哲過往不愛護動物的言論及行為，諸如環南市場要把貓踹下去、公園鴿子要烤來吃辦打鴿子大賽、動物之家蓋這麼好要幹嘛等等，令人質疑用二備金救命錢來辦活動，只是為了替柯文哲洗白形象，因此要求動物處應刪減預算。

宋念潔表示，改辦動物保護月對比過去舉辦單一活動效果較好，但又礙於疫情，無奈成效不如預期，將檢討活動成效，並允諾將於三天內提供報告。至於明年度的預算220萬預算，已送審查帶議會要求再做出回應。

台北市長柯文哲出席由台北市動物保護處與台北市立動物園於生態公園合辦的「2021臺北動物保護月」壓軸主場活動。資料照／動保處提供
台北市長柯文哲出席由台北市動物保護處與台北市立動物園於生態公園合辦的「2021臺北動物保護月」壓軸主場活動。資料照／動保處提供

柯文哲 許淑華

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