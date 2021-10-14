花270萬「救命錢」辦動保活動 議員批替柯文哲洗白形象

北市府今年舉辦一系列的動物保護月活動，議員許淑華指出今年動物保護月活動，動保處原先只編列55萬預算，再另外動用二備金270萬，合計使用325萬辦理卻又成效差，如抽獎iPad Air 4僅49人參與。許說，對比柯文哲過往不愛護動物的言論及行為，諸如環南市場要把貓踹下去等，令人質疑用二備金救命錢來辦活動，只是為了替柯文哲洗白形象。北市動保處長宋念潔表示，將檢討活動成效，並允諾將於三天內提供報告。

北市議會下午進行財建部門質詢，許淑華指出，原先市府舉辦世界動物日活動，但今年擴大舉辦成一系列的動物保護月活動，但調閱資料後發現，今年動物保護月活動，動保處只編列55萬預算，但又另外用了二備金270萬，整筆預算交由整合行銷公司舉辦4場活動；根本是拿救命錢辦活動，整個活動成效除了讓柯文哲在記者會和貓合照曝光外，連活動辦的成效實在大有疑慮。

宋念潔表示，動保活動本來是個別活動很鬆散，市府建議把相關活動都併起來，因此在疫情三級警戒前，已申請動用第二預備金，請整合行銷團隊辦理一系列4場活動，她坦言，礙於疫情改為線上活動後，成效不如預期，但網路觸及率均有達上萬人次。

許淑華表示，9月18日的活動可線上抽iPad等大獎，參與抽獎民眾只有49人，9月25日免費替寵物打狂犬病疫苗，舉辦26場次只接種604隻毛小孩，9月26日舉辦貓咪行為線上課程，只有60人參與，最後10月2日世界動物日，當天請來柯文哲站台，還請貓咪跟他互動，最後出席人數為807人次。

許淑華批評活動宣傳、辦理成效不彰，只是為了辦活動而辦。她說，對比柯文哲過往不愛護動物的言論及行為，諸如環南市場要把貓踹下去、公園鴿子要烤來吃辦打鴿子大賽、動物之家蓋這麼好要幹嘛等等，令人質疑用二備金救命錢來辦活動，只是為了替柯文哲洗白形象，因此要求動物處應刪減預算。