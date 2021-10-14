北市1500元敬老儲值金預算一讀通過 最快11月15日可使用

北市長者受疫情影響，今年5至7月外出使用敬老與愛心卡搭車次數銳減，將發1500元敬老儲值金給老人，需4.59億預算，上午市議會民政委員會一讀通過，預計27日進行二、三讀。社會局指出，敬老儲值金方案最快11月15日即可使用，共結合4千多家商家提供優惠措施，讓長者在疫情趨緩後自行運用，預算三讀通過後將盡速公布相關的使用流程細節。

今天是重陽節，柯文哲下午與議會議長陳錦祥親訪文山區人瑞郭奶奶，贈送禮金1萬元及禮品金戒指一枚，表達政府關懷長者之意。

柯文哲說，為讓老人獲得醫療補助，針對弱勢長者提供健保費補助，每月最高補助826元，每個月約補助34萬人，即使健保費率調漲，台北市仍秉持健保醫療優先原則持續辦理，希望將台北市打造成長者宜居的城市。

上午審預算時，議員游淑慧認為，發1500元儲值金，凸顯柯文哲過去在騙人，柯曾說敬老金是錢坑，且不分貧富，但現在儲值金也不排富，這和直接發現金有什麼不一樣？且用悠遊卡儲值，長者要去醫院、掛號沒辦法用，去超商刷悠遊卡都是年輕人。

另外，今年受疫情影響，許多長者因政府三級警戒規定，幾乎天天待在家，導致敬老卡點數480點沒有使用到或是沒用完，月底即歸零，無法展延。議員也提案，請台北市政府研擬將每月未用完之敬老卡點數，自動累計至下個月，方便長者使用，保障對長者照顧服務，民政委員會認為，市府應對議員提案確實辦理。