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北流南基地、產業區今公開 本周末自辦大型音樂節
2020年9月台北流行音樂中心北基地表演廳正式營運，今日舉辦「南基地文化館及產業區」見面會。北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」。
北流為北市首座音樂類型園區，北基地表演廳5000人的演出場地提供民眾嶄新的觀賞經驗，南基地文化館也已於9月18日正式開館，常設展「唱我們的歌流行音樂故事展」及特展「坂本龍一with高古史郎 設置音樂2」。
另外，產業區規劃設立排練室、錄音室、多間Live House、創作空間等專業場域，未來商鋪招租也將招募多元特色店家進駐。其中Live House D及3000人戶外廣場，由北流自營。
北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，由多組音樂人接力開唱，現場集結音樂、市集、互動三大元素。
台北市副市長蔡炳坤致詞表示，正所謂「十年磨一劍」，10年來靠著文化部、市府及議會一起努力，終於成就了北流。接下來市府將規劃4公里的綠色空中廊道，第一期串聯車站與北流的800公尺廊道已經在籌畫中，配合南港北流無圍牆博物館，可以預期南港將會成為台北市最宜居的地方。
北流執行長呂聖斐表示，產業區持續在招商中，5樓目前已有獨一無二廣告行銷公司、海邊的卡夫卡、樂樂庵餐飲公司等組成的「北流卡夫卡」團隊進駐，預計年底、明年初就能開始營運。
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