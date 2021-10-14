快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流南基地、產業區今公開 本周末自辦大型音樂節

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
常設展主視覺。圖／北流提供
常設展主視覺。圖／北流提供

2020年9月台北流行音樂中心北基地表演廳正式營運，今日舉辦「南基地文化館及產業區」見面會。北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」。

北流為北市首座音樂類型園區，北基地表演廳5000人的演出場地提供民眾嶄新的觀賞經驗，南基地文化館也已於9月18日正式開館，常設展「唱我們的歌流行音樂故事展」及特展「坂本龍一with高古史郎 設置音樂2」。

另外，產業區規劃設立排練室、錄音室、多間Live House、創作空間等專業場域，未來商鋪招租也將招募多元特色店家進駐。其中Live House D及3000人戶外廣場，由北流自營。

北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，由多組音樂人接力開唱，現場集結音樂、市集、互動三大元素。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，正所謂「十年磨一劍」，10年來靠著文化部、市府及議會一起努力，終於成就了北流。接下來市府將規劃4公里的綠色空中廊道，第一期串聯車站與北流的800公尺廊道已經在籌畫中，配合南港北流無圍牆博物館，可以預期南港將會成為台北市最宜居的地方。

北流執行長呂聖斐表示，產業區持續在招商中，5樓目前已有獨一無二廣告行銷公司、海邊的卡夫卡、樂樂庵餐飲公司等組成的「北流卡夫卡」團隊進駐，預計年底、明年初就能開始營運。

常設展主視覺。圖／北流提供
常設展主視覺。圖／北流提供

疫情 北市 演唱會

相關新聞

南門市場改建案變更設計過關 外觀多了龍紋圖騰意象

台北市政府規畫各大市場改建，其中南門市場被視為重要政績，去年11月動工，不過當地居民認為外觀必須要象徵地方精神，因此要求...

北市1500元敬老儲值金預算一讀通過最快11月15日可使用

北市長者受疫情影響，今年5至7月外出使用敬老與愛心卡搭車次數銳減，將發1500元敬老儲值金給老人，需4.59億預算，上午...

還沒接種的學生別擔心 北市開設「BNT特別門診」

中央流行疫情指揮中心今公布北市沒有本土案例，但有4例境外移入，分別來自美國、烏克蘭、菲律賓入境，目前確診者均已安置在醫院...

北流南基地、產業區今公開 本周末自辦大型音樂節

2020年9月台北流行音樂中心北基地表演廳正式營運，今日舉辦「南基地文化館及產業區」見面會。北流表示，今年下半年配合疫情...

有備而來才參選 林佳龍子弟兵卓冠廷誓言復甦鶯歌陶業

台中市新聞局前局長卓冠廷昨宣布投入新北市土樹三鶯議員選舉，今展開首個公開行程，拜訪鶯歌資深陶藝家林義傑，他表示，自己作為...

北市廢棄地下道改建為滯洪池 可容納718噸雨水

北市錦州街、錦西街及中山北路交叉口下的地下道廢棄多年，經過水利處改造後，現在化身為第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。