南門市場改建案變更設計過關 外觀多了龍紋圖騰意象

台北市政府規畫各大市場改建，其中南門市場被視為重要政績，去年11月動工，不過當地居民認為外觀必須要象徵地方精神，因此要求增加龍紋圖騰，還強調該意象為「社區定心針」，能延續居民對南門市場的情感，北市都發局今日審查「南門大樓暨市場改建工程」變更設計案，經過6分多鐘的報告、里長和區長表達居民意見後，在場全數委員無異議通過。

北市中正區龍福里里長鄭珍珍表示，南門市場原本是有歷史背景的建築物，新建後改為現代化建築，讓居民的失落感很大，經過多次會議的討論、協調，才變成現在的抽象圖騰，讓龍的形象可以繼續存留在社區中，讓新的建築物留有歷史背景，延續居民對於南門市場的情感。

中正區區長林聰明說，龍的圖騰在龍福里有其歷史背景，雖然改成抽象的龍圖騰讓居民不太滿意，但還是可以接受，身為區長還是要相挺里長，希望都審委員可以聽見地方聲音。

鄭珍珍會後受訪時說，舊建物本身就有龍的意象，當初要改建時，也要求歷史故事和背景要融入建物，結果模擬圖出來後，就像是百貨公司一樣，完全沒有和地方溝通，讓地方居民相當不解，也感到無奈又傷神，所以去年開工後持續和市府討論。

鄭珍珍說，最一開始的外觀什麼都沒有，只有一堆玻璃，然後7月份都審提變更設計，放上龍紋圖騰，在場12名委員有10個委員都有意見，覺得太過具象，後續又不斷地奔走討論，讓委員了解龍的形象是社區的定心針，今天才終於過關。

提案單位報告時指出，南門市場改建大樓立面，第一次審查是以具象的龍紋圖騰呈現，當時委員會考量設計都市景觀影響，今天改用抽象的設計手法，但仍保留龍的圖騰，在立面玻璃帷幕上，以不同粗細和密度的噴砂處理，近看看不出來，但遠看就會看見龍的意象。