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有備而來才參選 林佳龍子弟兵卓冠廷誓言復甦鶯歌陶業

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員參選人卓冠廷（左）今天拜訪資深陶藝家林義傑（右），承諾會幫沒落中的鶯歌陶瓷復甦，提升鶯歌能見度。記者張哲郢／攝影
新北市議員參選人卓冠廷（左）今天拜訪資深陶藝家林義傑（右），承諾會幫沒落中的鶯歌陶瓷復甦，提升鶯歌能見度。記者張哲郢／攝影

台中市新聞局前局長卓冠廷昨宣布投入新北市土樹三鶯議員選舉，今展開首個公開行程，拜訪鶯歌資深陶藝家林義傑，他表示，自己作為鶯歌子弟，會把產業與文化結合觀光，先從各里辦座談會，以公共政策導向讓鶯歌陶瓷產業復甦。

作為交通部前部長林佳龍子弟兵，卓冠廷不只有市府歷練，也曾擔任交通部長辦公室主任，他說，鶯歌是宜居之處，關鍵在於未來三鶯線跟鶯歌車站高架化或遷站時的配套，擁有在交通部的歷練，他相信這是個機緣，他會知道該如何跟居民取得共識。

卓冠廷另也指出，他不只拜會資深陶藝家林義傑後，也與多名地方人士接觸，認為在推廣鶯歌特色陶藝上有很大進步空間。他舉例，離鶯歌一橋之隔的三峽有碧螺春茶，卻沒有跟盛產陶瓷茶器的鶯歌結合，而陶瓷博物館明明可以是國立規格，目前僅屬新北市立，這些只要政府多用點心，都能拯救正在沒落的鶯歌陶瓷業。

卓冠廷承諾，他會讓地方產業與文化跟觀光結合，就像2015年他任台中新聞局長時，完成5008人穿木屐踩街的金氏紀錄，會透過行銷城市、拓展國際觀等，讓鶯歌陶業更被世人所認識，未來會陸續舉辦各里座談會，未來以公共政策導向幫助在地產業復興。

在上屆選舉中，現任議員蘇泓欽在鶯歌獲得近1萬6千票領先群雄，在同是鶯歌人的卓冠廷投入選戰後，主要票倉勢必受到影響，更有消息傳出，市府副發言人之一的呂家愷也可能參戰土樹三鶯選區，呂家愷也是鶯歌人，2名政壇新秀崛起也讓蘇泓欽連任受到挑戰，甚至有消息指出，卓冠廷競選辦公室就跟蘇泓欽在同條路上，競爭意味濃厚。

卓冠廷 陶藝

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