共享機車違停無照多 北市交通局：設嚴格規定

台北市交通局今天至市議會專案報告，議員發現共享機車酒駕、無照駕駛及違停多。交通局表示，已設嚴格規定，會持續找業者協調，並協助建立查核會員駕照有效性機制。

台北市議會交通委員會上午召開會議，交通局長陳學台等人列席，針對共享運具現況專案報告。

陳學台表示，北市共享運具營運家數，汽車1家、機車3家，市府已公布共享運具經營業管理自治條例、管理辦法、裁罰基準。

陳學台說，台北市交通警察大隊統計1月至7月，共享汽車違規件數最多是超速、違規停車，機車是違停、酒駕及無照駕駛，其中機車酒駕90件、無駕144件；汽車酒駕2件、無照12件。

他表示，針對違規停車及久占車位，規範車輛同一格停放超過3天，查證屬實就罰；同路段不可停放超過3輛或總數超過6輛，會通知業者4小時內移置車輛，未完成就罰業者。

陳學台說，已要求業者落實會員管理機制，包含建立會員違規記點制度，會員累積違停3次停權一個月，若酒駕、無照或借他人使用，屬重大違規就永久停權。為防無照等違規狀況，會與交通部協調，協助業者建立查核有效駕照機制。

國民黨籍議員李明賢、徐弘庭認為共享機車違停、酒駕及無照狀況嚴重，常接獲民眾反映，共享機車都隨意違停，要求加強懲處制度及透過業者APP審查駕駛人有無酒駕、無照駕駛。

陳學台回應，會找業者協調；交通局技正鄭麗淑事後接受聯訪說，依自治條例等規定，若業者未處理共享運具違停、久占車位，可處新台幣7500元至1萬5000元罰鍰。