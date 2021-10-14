淡水古蹟博物館推輕旅團 免費秘境看海景煙火

搭配新北淡水漁人碼頭連4週週六日施放海景煙火，淡水古蹟博物館推限量VIP輕旅團免費活動，含專人導覽、秘境包場看煙火，3場次各限20人，明天中午12時開放報名，額滿為止。

新北市淡水漁人碼頭自9日起，連4週的週六、週日晚間8時起，施放共計8場次海景煙火。

新北市立淡水古蹟博物館今天透過新聞稿表示，配合煙火秀，今年首次開放滬水一方藝文空間5樓，17日、24日及31日舉辦「淡水古蹟VIP輕旅暨煙火秘境團」免費活動，包括專人導覽古蹟、VIP級包場看最新展覽，還能以最佳角度看煙火，活動全程免費，每場次20人，共3場，15日中午12時起於淡古官方網站開放報名。

此外，淡水古蹟博物館指出，16日、23日及30日於滬水一方藝文空間加開「淡水古蹟博物館展覽暨煙火秘境團」快閃活動，每場次限20人，活動當日下午5時起，只要以特製手拿牌和任一古蹟合照打卡，就可至淡水海關碼頭洋樓領取入場券，同樣額滿為止。