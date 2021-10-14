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北市廢棄地下道改建為滯洪池 可容納718噸雨水

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供
台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供

北市錦州街、錦西街及中山北路交叉口下的地下道廢棄多年，經過水利處改造後，現在化身為第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水，避免雨水直接淹至路面，等暴雨結束後，再將貯留的雨水抽出排除。

極端氣候常態化，一場暴雨動輒破百毫米，北市水利處表示，原有的防洪標準已不堪負荷，且台北市為是高度開發的城市，難以新建地下大型排水設施，因此把廢棄的地下道改造為滯洪池，不但活化廢棄空間，也增加區域的防洪保護能力。

水利處指出，位於中山區錦州街與中山北路的交叉口遭逢短延時強降雨時，經常出現排水不及造成路面積水情形，對於本來就是人流及車流往來頻繁的路段影響甚大，為解決積水問題，水利處2019年開始著手規劃及評估可行性，相中了原本已廢棄的錦州街、錦西街及中山北路口地下道，改造為可暫時容留過多雨水的地下貯留設施。

水利處在評估後，發包工程將地下道結構體整建為排水貯留設施，日後發生超量的短延時強降雨時，短時間內超出排水側溝負荷量的雨水就可以收集暫存在地下道內，避免直接溢淹至路面，爭取應變時間，估計能容納的水量大約718立方公尺，等到暴雨事件結束後，再將貯留的雨水抽出排除。

水利處說，工程已於日前完工，將在後續的暴雨事件中驗證它的功效，期望能有效改善當地遇豪大雨易積水問題，讓民眾能夠行得安全、住得安心。

台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供
台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供
台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供
台北市第一座由廢棄地下道改建而成的滯洪池，可容納718噸雨水。圖／北市水利處提供

暴雨 北市 滯洪池

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