重陽敬老節 許淑華提三點：柯文哲為老人做了什麼？

今天是重陽節，台北市議員許淑華今天在臉書提三點，質疑柯文哲對長者的糟糕行為。許淑華說，重陽節應該是敬老、讓長者有更友善的環境，但諷刺的是，首善之都台北市，柯文哲頻怠慢長者，還出言不遜對老人不友善。

議員提出三點指柯市長對長者的糟糕行為，包括取消1500敬老津貼、打疫苗排隊還被嘲笑、熊好券變相不給長輩領。議員說，這就是柯文哲送給台北市的老人重陽節禮物。

許淑華說，北市取消1500敬老津貼，全國只有台北市不給長者領津貼，但柯爸、柯媽卻領的很開心。至於施打疫苗先暗槓4.8萬劑，不給台北市民施打，接著加開3萬劑疫苗統一花博施打，讓老人家舟車勞頓，連早餐都不敢吃，趕著去打疫苗，結果還要淋雨排隊，苦了長者折騰再折騰！

許淑華說，她也跟基層診所醫師詢問，為何不協助市府打疫苗，得來的答案居然是「市府並沒有找我們協助啊」，真的超扯！

議員也問，不找診所協助也沒關係，為何聯醫12個院區也不願配合嗎？柯文哲叫不動自已的醫院嗎？為何要讓市民又餓又累還要淋雨打疫苗？

另外，北市推動熊好券，許淑華說，柯市長竟然要老人家到菜市場買菜、帶著孫子去逛夜市，手機得要下載台北通app才使用，沒有智慧型手機、甚至沒有手機的老人家，就沒有資格領取熊好券？