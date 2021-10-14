台日友好新成就 新北陶博館86組典藏品赴日展出
新北市立陶瓷博物館今天說，精選86組典藏品，跨海前往日本岐阜縣現代陶藝美術館展出，「台灣當代陶瓷的力量」特展即起至11月7日登場，呈現台灣陶藝風華，添台日友好新成就。
新北市立鶯歌陶瓷博物館今天透過新聞稿指出，民國94年和日本岐阜縣現代陶藝美術館簽訂「文化交流備忘錄」，結為姊妹館，持續多年館際交流。
新聞稿中，陶博館長吳秀慈表示，這次在岐阜縣現代陶藝美術館方邀請下，策劃「台灣當代陶瓷的力量」特展，精選陶博館86組典藏品，來自72名藝術家的當代陶藝創作。
吳秀慈說，這次展覽以1960年代鶯歌黑白老照片「趕工」揭開歷史片段，展出多位前輩陶藝家、中堅青輩以及當代陶藝新銳創作。
其中，2020「台灣陶藝獎」卓越獎得主徐永旭在13年前於「美濃國際陶藝競賽」獲首獎作品，也在這次特展中亮相，別具意義。
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