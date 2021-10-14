北捷頂溪藝文廊公益畫展 為抗疫醫護打氣

「對抗新冠肺炎：世界公益畫展」正在台北捷運頂溪藝文廊舉辦，共展出67幅新加坡國家傳染病中心醫護人員、台灣美術老師與學生、香港文化人陶傑等作品，為第一線抗疫醫護打氣。

亞洲藝術協會主席鄒超今天接受中央社記者電話訪問表示，因應全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病），協會去年舉辦首屆線上「世界公益繪畫大賽」，以「對抗新冠病毒」為主題，希望各國藝術愛好者以畫筆關愛世界，用藝術對抗疫情。

鄒超說，當前COVID-19仍在全球蔓延，協會獲台北捷運公司支持，有機會在全球疫情防控最好的國家舉辦畫展，展出第2屆比賽優秀作品。

他表示，台灣雲林縣美術教師胡維軒的作品「台灣防疫，不落人後。共同防疫，不分彼此」也參展。台中市10歲女學童林芃安的作品，描繪在醫院工作的英雄，努力醫治因感染COVID-19病毒而生病的人們。

亞洲藝術協會於2018年成立於新加坡，記者詢問為何會在台灣展出，鄒超表示，新加坡疫情不斷反覆，政府對畫廊等室內場館的防疫管控不斷調整，影響展覽日期的正常安排和新加坡人觀展意願。

他說，台灣是世界上少數幾個在捷運站設置藝文廊的國家，且是疫情防控最好的國家之一。因捷運站的公共屬性，即使疫情再嚴重也不會暫停捷運運行，因此，台北捷運的藝文廊成為舉辦畫展的首選。

至於為何想以畫作為醫護人員打氣，鄒超表示，今年以「新的希望」為主題舉辦第2屆比賽， 協會又與新加坡陳篤生醫院，及全國傳染病中心（新加坡）合作，與新加坡的醫護人員和感染確診者進行2場「亞洲藝術公益行動」，分享藝術創作的經歷，盼以藝術加速患者身心康復進度。

鄒超說，本次畫展展出67幅作品，包括新加坡醫護人員、香港文化人陶傑、韓國藝術家Debbie Oh、澳門培正中學學生，及台灣本土藝術愛好者的優秀作品。

鄒超表示，新加坡醫護在攜手對抗COVID-19病毒的第一線，與普通民眾有不一樣的感受，作品也有不同的視角。畫展於台北捷運頂溪站藝文廊展出至10月30日，主辦單位邀請市民共同為防疫第一線的醫護人員打氣。