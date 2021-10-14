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北市第三胎補助只加5千挨批小氣 議員要求加碼1萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市民政委員會上午開會審議市府和議員提案。記者楊正海／攝影
北市民政委員會上午開會審議市府和議員提案。記者楊正海／攝影

台灣少子化嚴重，北市府為了提高生育率，今年8月在台北市府市政會通過生育獎勵金發放辦法修正草案，第3胎以上加碼5000元，發放2萬5000元，並在9月實施。此加碼方案上午在市議會民政委員會備查時，多數議員認為加碼不夠，應該從第二胎就開始加碼5000元，「誰會為了5000元生第三胎？」決定將案件暫擱，不予備查，請市府重新研擬加碼方案。

北市府的提案是針對今年9月後出生的新生兒可受惠新規定，只要爸爸或媽媽其中1人連續設籍北北基10個月，孩子出生日的戶籍在北市就可享有北市生育獎勵，第1、2胎都發放2萬元，第3胎以上加碼5000元發放2萬5000元。

市議員游淑慧質疑市府加碼方案為德不卒，從103年開始，生第一胎的意願都下降， 第二胎剩32%想生，第三胎剩下8%，但去年預算還剩下1億多元發不完，柯文哲卻小氣，只加碼5000元，明明預算剩1億多無法執行完，應該在第二胎就加碼5000元，第三胎加碼1萬元。

張茂楠也認為應該是第一到三胎分別發2萬、2.5萬、3萬，如果人口增，加碼預算不夠，用預備金發都可以，但市府卻是預算用不完。游淑慧說，之前沒加碼時，預算編4億，現在加碼了，明年預算卻只編3億多，沒人想生，加碼反而更省錢？

民政局長藍世聰指出，加碼方案已經在9月1日公告實施，希望議會再給一段時間運作再檢討。且過去預算編得高，是以前估計得不準確，如今如實編列，預算才大幅下降，且預算也非想用就用，生一個算一個，編再多也沒用，多的也要繳回去。

但張茂楠質疑誘因太少，加碼可顯示出「台北市是來真的」不是虛晃一招， 另據統計，去年生第二胎7293人，第三胎1543人，所以加碼只有1千多人，為什麼不能把7千多人的第二胎也納入加碼。桃園市的補助六都最高，柯文哲也要選總統，支票卻不敢開。藍世聰仍說，應該讓市府先試辦一段時間，且一直加碼也不是唯一鼓勵生育方式，要有配套方式。

北市 生育 游淑慧

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