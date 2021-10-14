快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台北x鳴日號」開賣秒殺 熊讚列車開箱台北大禮包

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市觀光傳播局首度與台鐵及雄獅旅遊跨界合作，推出「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，首發團已於10月9日啟航，全團滿額共90人參加。圖／北市觀傳局提供
台北市觀光傳播局首度與台鐵及雄獅旅遊跨界合作，推出「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，首發團已於10月9日啟航，全團滿額共90人參加。圖／北市觀傳局提供

為提振國內旅遊、並加強城市行銷，台北市觀光傳播局今年除製作大型3D「台北熊讚熱氣球」參加熱氣球嘉年華活動，更首度與台鐵及雄獅旅遊跨界合作，推出「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，將台北在地元素創意結合鳴日號觀光列車。觀傳局表示，首發團已於10月9日啟航，全團滿額共90人參加。

北市觀傳局長劉奕霆表示，國內疫情逐漸趨緩，本次主題遊程一上架就被秒殺，相信結合台北超人氣熊讚Bravo列車長及在地業者的精緻服務，帶領民眾從不一樣的視角，看見你所未見的台北，體驗精緻鐵道旅遊的魅力。

國慶假期間啟程的「台北x鳴日號」首團，除4天3夜豐富精采的行程外，車上更安排台北風格的活動與體驗，由熊讚Bravo擔任一日列車長，與大家互動合影並贈送拍立得相片，讓大小朋友驚喜度過美好的旅途時光。同時也送給所有旅客「台北大禮包」，內容包括台北熊讚限定紀念品、茶敬茶「台北遇見茶」禮盒及郭元益「一片台北」城市餅乾禮盒，讓參加的旅客直呼幸運，滿載而歸。

劉奕霆表示，本次與台鐵、雄獅旅遊合作的「台北x鳴日號」遊程，是首次合作的示範行程，若反應熱烈，未來將推出更多旅遊合作方案，提供國內外旅客更豐富多元的旅遊體驗。

至於第2梯次的「台北x鳴日號」遊程將在12月16日以環島觀光列車的方式推出，包括北市府將提供「Open House 打開台北」獨家遊程，讓遊客造訪台北松菸尚未對外開放的秘密景點，並於鳴日號列車上提供台北晶華酒店「5星BAR檯」及藝文特色展演，另外，最受歡迎的熊讚列車長也將帶著台北大禮包驚喜現身。

北市觀傳局長劉奕霆表示，國內疫情逐漸趨緩，本次主題遊程一上架就被秒殺。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局長劉奕霆表示，國內疫情逐漸趨緩，本次主題遊程一上架就被秒殺。圖／北市觀傳局提供

北市

延伸閱讀

「臺北x鳴日號」開賣秒殺 首發團國慶假期驚喜啟程

入場中籤率1.7% 超搶手大稻埕情人節煙火樣式搶先曝光

台北「彩虹光雕秀」連10天登場！Color Taipei系列活動開跑，還能搭限定觀光巴士

北北基桃聯合宣傳「眷村文化節」 答對問題可抽大禮包

相關新聞

長者罰站排隊打疫苗挨轟 花博今規畫座位上百人力應戰

台北花博接種站今天第二天幫長者施打莫德納二劑，同時還有AZ及BNT疫苗施打，不過相較昨天第一天，今天動線秩序狀況改善，北...

「台北x鳴日號」開賣秒殺 熊讚列車開箱台北大禮包

為提振國內旅遊、並加強城市行銷，台北市觀光傳播局今年除製作大型3D「台北熊讚熱氣球」參加熱氣球嘉年華活動，更首度與台鐵及...

台灣陶瓷進軍日本 鶯歌陶博館86組作品參展

日本岐阜縣現代陶藝美術館即日起舉辦「台灣當代陶瓷的力量」特展，其中新北市立鶯歌陶瓷博物館就提供86組作品參展。館長吳秀慈...

新北推古蹟17條遊程 線上線下同步開玩

因疫情影響，新北市文化局今年推出「新北奇蹟‧科技走讀」，規畫古蹟日主題網站，總計有新北6條虛擬實境小旅行路線，另為振興國...

新北興建中和壽德公園蓄洪池 今日進場動工

新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但日前舉辦說明會時，遭到民眾抗議，市府召開多次說明會，終於說服大...

新北推觀光工廠輕旅行抽暢遊券 還可把iPhone 13帶回家

國內疫情漸緩，新北市經發局推出「新北加倍FUN心玩－2021新北觀光工廠輕旅行」，包含499元「好康超值團」、899元「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。