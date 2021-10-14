「台北x鳴日號」開賣秒殺 熊讚列車開箱台北大禮包

為提振國內旅遊、並加強城市行銷，台北市觀光傳播局今年除製作大型3D「台北熊讚熱氣球」參加熱氣球嘉年華活動，更首度與台鐵及雄獅旅遊跨界合作，推出「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，將台北在地元素創意結合鳴日號觀光列車。觀傳局表示，首發團已於10月9日啟航，全團滿額共90人參加。

北市觀傳局長劉奕霆表示，國內疫情逐漸趨緩，本次主題遊程一上架就被秒殺，相信結合台北超人氣熊讚Bravo列車長及在地業者的精緻服務，帶領民眾從不一樣的視角，看見你所未見的台北，體驗精緻鐵道旅遊的魅力。

國慶假期間啟程的「台北x鳴日號」首團，除4天3夜豐富精采的行程外，車上更安排台北風格的活動與體驗，由熊讚Bravo擔任一日列車長，與大家互動合影並贈送拍立得相片，讓大小朋友驚喜度過美好的旅途時光。同時也送給所有旅客「台北大禮包」，內容包括台北熊讚限定紀念品、茶敬茶「台北遇見茶」禮盒及郭元益「一片台北」城市餅乾禮盒，讓參加的旅客直呼幸運，滿載而歸。

劉奕霆表示，本次與台鐵、雄獅旅遊合作的「台北x鳴日號」遊程，是首次合作的示範行程，若反應熱烈，未來將推出更多旅遊合作方案，提供國內外旅客更豐富多元的旅遊體驗。