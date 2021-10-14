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新北興建中和壽德公園蓄洪池 今日進場動工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市壽德公園蓄洪池一案今日開工，預計明年6月完工。記者張睿廷／攝影
新北市壽德公園蓄洪池一案今日開工，預計明年6月完工。記者張睿廷／攝影

新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但日前舉辦說明會時，遭到民眾抗議，市府召開多次說明會，終於說服大部分居民，僅剩少部分民眾仍有意見。新北市水利局表示，該蓄洪池將影響周邊10里，約3萬7000人，改善積淹水面積約85公頃，絕不容許「市民自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」，今日將進場動工，明年六月完工。

新北市中和明穗里、清穗里、自強里、德穗里、瑞穗里、民享里、民有里、冠穗里、壽德里與明德里等地長年有淹水問題，市府評估後，選定在地勢較高的公有地壽德公園興建滯洪池，全案在今年5月決標，本預計在8月施工，但當時說明會爆發衝突，市府決定暫緩施工。

新北市水利局經過多次溝通後，終於讓多數壽德里民了解，市府在此興建蓄洪池，也會重新布設休憩步道、新設體健設施及多功能綠地，平常保有公園休憩功能，當豪大雨達到超大豪雨等級，便能發揮滯洪的功能，大雨過後會快速退水，恢復原有公園樣貌。

水利局指出，目前大部分民眾都已經接受，周邊10里的里長也認同市府政策，期待完工後能改善周邊的淹水問題，僅剩少部分民眾仍有疑義，他們會持續與這些居民溝通，讓他們了解，興建蓄洪池絕不會影響原本的公園功能。

水利局表示，防汛須考量整體區域排水計畫，不容有市民為了一己之私，試圖影響其他民眾的做法，全案將在今日進場動工，預計在明年防汛期時完成。

新北市府本預期會有民眾來抗議，派出多人到場，不過大部分里民都已被說服，僅有1位里民前來詢問動工事宜，沒有爆發衝突。記者張睿廷／攝影
新北市府本預期會有民眾來抗議，派出多人到場，不過大部分里民都已被說服，僅有1位里民前來詢問動工事宜，沒有爆發衝突。記者張睿廷／攝影

淹水 豪雨

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