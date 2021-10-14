新北推觀光工廠輕旅行抽暢遊券 還可把iPhone 13帶回家

國內疫情漸緩，新北市經發局推出「新北加倍FUN心玩－2021新北觀光工廠輕旅行」，包含499元「好康超值團」、899元「豪華山海團」。除工廠輕旅行外，還加碼推出新北觀光工廠暢遊券，從10月14日至24日開放報名，只要用五倍券、新北加倍券消費，除可享優惠還能參加抽獎，把最大獎iPhone 13帶回家。

經發副局長黃碧玉表示，今年新北觀光工廠輕旅行一日遊分別推出總價值2000元的499元「好康超值團」，內含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽的優質行程；以及總價值2400元的899元「豪華山海團」。

為了要讓民眾體驗不一樣的秋冬旅程，豪華遊程除了可一日暢遊2間觀光工廠、復刻淡水郵輪賞河岸美景及享受大板根森林浴，並首度搭配金山溫泉的秋冬限定遊程，帶領遊客享受泡湯紓壓，結合美食與特色玩法，預期將再次掀起秒殺報名熱潮。

新北市副市長劉和然表示，今年受到疫情的衝擊，新北觀光工廠配合防疫長時間閉館，營運十分辛苦，疫情趨緩後，觀光工廠也是市府的重點振興對象。市府將採最高規格防疫標準，每團限20位名額、並提供豪華個人套餐，精緻小團是最安全適度的微解封遊程，兼顧振興及防疫，讓參與遊程的旅客可以玩得很放心。

新北市產業觀光促進發展協會副理事長許世鋼表示，只要在新北觀光工廠使用新北加倍券或振興五倍券消費，各家業者提供至少9折優惠、門票買一送一。除此之外還有「消費滿額抽好禮」活動，在指定合作的新北觀光工廠或產業文化館單筆消費滿300元，10月14日至12月25日前憑消費發票登錄參加抽獎，就有機會將時下最夯的iPhone 13及高級空氣清淨機等多項好禮帶回家。