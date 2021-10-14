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新北觀光工廠輕旅行 限量1000份暢遊券免費抽

中央社 / 新北14日電

搶攻秋冬旅遊商機，新北市推限量1000份「新北觀光工廠暢遊券」，每張面額200元，可在合作的新北觀光工廠與產業文化館消費折抵使用，今天下午6時起至24日開放登記免費抽。

新北市政府經濟發展局今天上午在市府舉行「新北加倍FUN心玩－2021新北觀光工廠輕旅行」記者會，由副市長劉和然主持。

劉和然在記者會中指出，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊，新北觀光工廠配合防疫長時間閉館，營運十分辛苦，如今疫情趨穩，市府將以最高規格防疫標準，推出每團限20名額的微解封遊程。

此外，不論是跟團或自行前往的民眾，另加碼推出1000份「新北觀光工廠暢遊券」，每張面額新台幣200元，每人限領1張，將於10月14日下午6時起至10月24日，開放民眾登記免費抽籤，將以email通知是否中獎，並提供QR code；票券可在合作的新北觀光工廠與產業文化館消費折抵使用，使用期限為10月30日至12月25日。

經發局副局長黃碧玉補充說明，今年新北觀光工廠輕旅行一日遊分別推出499元「好康超值團」，內含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽。

899元「豪華山海團」則可一日暢遊2家觀光工廠、復刻淡水郵輪賞河岸美景及享受大板根森林浴，並首度搭配金山溫泉的秋冬限定遊程，帶領遊客享受泡湯紓壓，結合美食與特色玩法。

經發局表示，在指定合作的新北觀光工廠或產業文化館單筆消費滿300元，10月14日至12月25日憑消費發票登錄參加抽獎，就有機會把最新款智慧型手機、高級空氣清淨機等多項好禮帶回家；使用新北加倍券及中央振興五倍券消費，另享有優惠。

觀光工廠 疫情

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