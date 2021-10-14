汐止基隆年輕議員有志一同 提升在地棒球隊練打環境

新北市汐止區三級棒球都有球隊，是培育國內棒球好手的基地之一。市議員張錦豪設法幫各校爭取發球機、維修場地草皮、比賽校車及媒合民間團體致贈球衣，支持球員追求夢想。基隆市議員童子瑋有志一同，協助武崙國小設置的室內打擊練習場，預計年底前完工，提供球員更完善的練打環境。

張錦豪說，棒球運動最好從小培養起，汐止地區三級棒球有悠久歷史，汐止、金龍國小都有棒球校隊，畢業後有汐止、秀峰國中校隊銜接，高中也有秀峰、崇義高中可讓有興趣繼續打球的學生們選擇。由於各校資源有限，因此他努力為汐止三級棒球多爭取資源。

張錦豪安排各級學校教練們交流，提升小球員的打球能力，也幫學校爭取比賽校車、發球機、維修場地草皮，媒合民間團體致贈球衣。今年8月間他和立委沈發惠一起捐贈500箱運動飲料供球隊比賽、訓練時飲用。

基隆因氣候及場地限制，發展棒球面臨瓶頸，擁有室內練習空間是許多球員的夢想。童子瑋為了提升基隆小球員的運動條件，爭取經費在離市立棒球場不遠的武崙國小設立室內練習場。他說，這只是小小的一步，期待能慢慢帶動基隆的棒球風氣。