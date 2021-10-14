長者罰站排隊打疫苗挨轟 花博今規畫座位上百人力應戰

台北花博接種站今天第二天幫長者施打莫德納二劑，同時還有AZ及BNT疫苗施打，不過相較昨天第一天，今天動線秩序狀況改善，北市副市長蔡炳坤今天上午視察花博接種，蔡炳坤說，由於今有三種疫苗同時在花博施打，避免長者排隊久候不耐，現場各排五百張椅子，並加派150名局處支援人力引導，到目前為止，秩序好很多，希望長者可以平穩、輕鬆心情接種疫苗。

台北花博昨天長者施打莫德納及AZ疫苗，因動線沒規畫好，許多長者飆罵冒雨排隊等一個多小時，還排錯隊，不過今天上午秩序還算順暢。

但仍有長者抱怨，沒有依照號碼接種，蔡炳坤表示，北市府都是依照小時來預約，也不斷宣導大家盡量依時間來，不過還是有長者提早來，今早六點多就有人來排隊，北市府理解心情，一旦來了也會盡量讓他盡快接種，若時間沒到拒絕，現場就會有很多爭執糾紛。

蔡炳坤說，尤其今天又是重陽節，對長者應該有更多體諒及關心，已經在預約系統處理，但就是盡量。

蔡炳坤說，北市花博昨天湧進較多人接種，市府處理上也的確發現一些缺失，昨天接種完畢後，已經開會討論，針對每個環節檢討一遍，所以今天特別在外場，讓長者坐下來等待，大家情緒也會比較穩定，今天外場兩邊各擺五百張椅子，從捷運搭車到花博就先坐，內場時間到了依序進來，到目前為止，秩序方面好很多。

由於每個環節都需要人員引導，尤其長者有個別問題需要詢問，所以今天動用約150人人力左右。

蔡炳坤說，服務的志工都是市府局處同仁為主，今天的150名支援人力是由八個局處支援，北市府都會滾動檢討盤點，讓同仁稍微輪一下，各局處會參與，也不要太累。