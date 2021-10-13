配合五倍券吸引消費 新北推「加倍奉還」抽汽車

新北市政府配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」抽獎活動，另為吸引外地民眾來新北消費，15日還將特別推出「加倍奉還」抽獎活動，大獎包括汽車。

新北市政府經發局長何怡明接受中央社記者訪問指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市政府配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」抽獎活動，只要在10月15日到10月31日上網登記抽獎。

她表示，抽獎3個方案，分別是5000元振興五倍券紙本換1萬元新北加倍券共1萬份、1000元五倍券換2000元加倍券共10萬份、500元五倍券換1000元加倍券共20萬份，這是設籍新北的市民才能參加。

她表示，為了振興庶民經濟，除了希望市民在地消費外，也增加「加倍奉還」抽獎活動，希望吸引外縣市民眾來新北消費，只要消費達定額就能登錄抽大獎，其中包括裕隆集團捐出3部暢銷休旅車供抽獎。

經發局新聞稿指出，裕隆集團在這次「加倍奉還」活動率先以行動支持響應，由旗下企業分別提供Nissan X TRAIL、KICKS與LUXGEN URX休旅車供抽獎，總價值超過新台幣300萬元。「加倍奉還」活動將於15日線上公告抽獎活動獎品內容及抽獎方式。