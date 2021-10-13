新北待用餐飲店逾千家 可提供20萬人次餐點
新北市愛心大平台待用餐啟動以來，已逾千家餐飲店投入公益行列，共可提供超過20萬人次餐點；無論葷食、素食，都讓受疫情衝擊弱勢家庭，在社會凝聚愛心下，得以暖心暖胃。
新北市府社會局今天發布新聞表示，8月25日起推動待用餐計畫，至今有1064家餐飲店響應，在「eFOOOD食物分享地圖」上線。感謝許多商家響應，可幫助有需要的市民20萬人次用餐。
社會局說，eFOOOD食物分享地圖是為讓有食物剩餘或有需求的民眾，都能透過地圖，快速查找距離最近的據點捐食或領食。這些資源都是社會各界愛心，希望能留給真正需要的人。
社會局說，中華天使心身障才藝展演協會理事長林碧珠響應愛心大平台待用餐，以協會名義捐贈新台幣45萬元，提供6400份待用餐，給中和區、永和區的弱勢家庭享用；新北市議員洪佳君曾媒合善心人士提供1000份待用餐，給樹鶯社福中心服務的弱勢家庭；另又媒合在地餐飲商家加入待用餐行列。
社會局表示，超過千家餐飲業投入待用餐計畫，有些是完全愛心提供，不領取新台幣2萬元餐費補助，還有更多店家加碼提供，在疫情下相互扶持鼓勵，令人感動。
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