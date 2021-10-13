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最終電塔拆了！ 新北將爭取板橋變電所與樹林線共構

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
台電今天拆除在板橋變電所最後1座電塔，未來騰出2.1公頃空間將作為商業、公園等設施使用。記者張哲郢／攝影
台電今天拆除在板橋變電所最後1座電塔，未來騰出2.1公頃空間將作為商業、公園等設施使用。記者張哲郢／攝影

超過50年歷史的板橋變電所在土城是嫌惡設施，2017年台電通過行政院核定27億預算，把占地4.75公頃變電所設備屋內化、輸電地下化，今天拆除最後1座靠市區電塔，未來可騰出2.1公頃空間。因捷運樹林線LG09站就在變電所，捷運局配合設置出入口，擬把2.1公頃中1.25公頃變更成捷運開發區，朝商業或住宅區與捷運共構。

板橋變電所在1969年落成，議員林銘仁表示，他曾親眼看過2次變電所設備爆炸，附近居民都會擔心。

議員黃永昌在新北市升格後建議台電要改善，否則電塔、電線有礙市容民眾又有疑慮，直到2017年在立委吳琪銘推動下，行政院才核定27億經費要替變電所改造。

台電在4年內將13座電塔拆除，透過設備屋內化、輸電地下化，讓變電所翻新。加上板橋變電所，新北共有66座變電所，且多為老舊，包括深坑、蘆洲等地都有地方聲音希望把電塔拆除；台電表示，目前新北尚未有其他變電所改建規畫，未來如有屋外型變電所要改建，會比照板橋變電所方式辦理。

而板橋變電所未來可釋出2.1公頃空間，前年也內政部也通過都市計畫審議，其中1.25公頃商業用地屬台電所有，0.85公頃則回饋給市府使用，包括0.63公頃鄰里公園兼兒童遊樂場用地，區公所也已開始動工，以及0.22公頃商業用地，但計畫尚未發布實施。

板橋變電所位在金城路與延和路口，是未來捷運樹林線LG09站所在，其中一處出入口就在變電所。捷運局表示，後續台電所屬這1.25公頃商業用地，會評估跟LG09站聯合開發，從最初乙種工業區變成捷運開發區。

捷運局指出，若成功變更用地，會請專業招商顧問公司分析區域市場狀況，看要發展成商業或住宅區再進行招商。城鄉局表示，目前計畫還在都委會審議中，通過後會以給予樓地板面積回饋台電。

吳琪銘表示，變電所改建是全新開始，希望台電跟市府好好規畫，讓變電所旁能有親子可以去的公園或是商業大樓，提升居民生活品質，也一改大家對變電所的印象。

板橋變電所位在樹林線LG09站，捷運局配合設置出入口，評估把其中1.25公頃土地透過都市計畫變更成捷運開發區，與樹林線聯合開發。圖／台電提供
板橋變電所位在樹林線LG09站，捷運局配合設置出入口，評估把其中1.25公頃土地透過都市計畫變更成捷運開發區，與樹林線聯合開發。圖／台電提供
以前板橋變電所滿是電線、電塔，附近居民都擔心是否會受到電磁波影響，台電也自2017年起拆除13座電塔，並把輸電地下化。圖／台電提供
以前板橋變電所滿是電線、電塔，附近居民都擔心是否會受到電磁波影響，台電也自2017年起拆除13座電塔，並把輸電地下化。圖／台電提供

捷運 台電

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