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超Q！三芝幼兒園發揮創意 學生採筊白筍當火炬傳遞聖火

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三芝幼兒園發揮創意，適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育，更結合時令將採下筊白筍當聖火火炬。圖／新北市教育局提供
新北市三芝幼兒園發揮創意，適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育，更結合時令將採下筊白筍當聖火火炬。圖／新北市教育局提供

超可愛！110年全國運動會於16日在新北登場，新北市三芝幼兒園發揮創意，適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育，更結合時令將採下筊白筍當聖火火炬，幼兒園學生拿著筊白筍示意跑步傳遞聖火，進行大肌肉活動鍛鍊體能，玩得不亦樂乎。

三芝幼兒園園長朱詩穎表示，為讓幼生感受賽事聖火傳遞，結合採茭白筍時令以及教保活動大綱大肌肉活動，學生拿著筊白筍示意跑步傳遞聖火非常具有意義。因應疫情降低肢體接觸，老師設計活動以可自行操作為主，如步行、跑步、跳躍及平衡等項目，這次活動帶孩子到戶外自由自在奔跑，練習基本行走、定點跳躍、折返跑步，用小遊戲來增加距離和強度，助於孩子大肌肉發展。

朱詩穎指出，10月份是三芝筊白筍盛產期也是秋收季節，每年會讓學生體驗下田採收筊白筍，多利用機會走向戶外運動身體。之前疫情嚴峻，在5、6月時無法讓孩子扦插筊白筍母株，終於疫情緩和能夠享受下田採收筊白筍樂趣。

教育局長張明文表示，三芝幼兒園積極參與食農教育行動，師生將採來茭白筍現場煮食品嘗現採美味，享受勞動後豐收喜悅。孩子在過程體會茭白筍農辛勞，啟發關懷環境及建構在地文化的認同感。而本次主題活動結合全國運動會時事，孩子握著茭白筍作聖火傳遞，傳承一棒接一棒精神，更代表未來的希望及和平，為即將到來的賽會暖身。

新北市三芝幼兒園發揮創意，適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育，更結合時令將採下筊白筍當聖火火炬。圖／新北市教育局提供
新北市三芝幼兒園發揮創意，適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育，更結合時令將採下筊白筍當聖火火炬。圖／新北市教育局提供

聖火 幼兒園 食農教育

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