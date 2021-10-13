速寫藝術家李賜民創作個展 教阿公阿嬤速寫金山之美

從事室內設計工作40多年的李賜民，是土生土長的新北市金山人，也是速寫藝術家李賜民，退休後重返家鄉重拾畫筆，他在重陽節在金山圖書分館推出創作個展，同時免費開設銀髮速寫課，教銀髮長者用畫筆勾勒出家鄉的風情。

今年67歲的李賜民，曾因工作告別繪畫熱情，直到退休重返家鄉才又重拾畫筆，6年來走訪北海岸各地，用一支彩筆速寫家鄉之美。不管是金山的地標「燭台雙嶼」，還是療癒的荷花田，甚至朱銘美術館的雕塑作品，都是畫筆捕捉的對象。

他從三芝、石門、金山、一路畫到萬里，將北海岸的美景變成一幅幅畫作，希望可以讓更多人看見不一樣的北海岸之美。

金山的阿公阿嬤在老師的指導下，用畫筆畫出家鄉美景，同時將自己的畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的「專屬紀念品」，過一個不一樣的重陽節。

80歲的黃阿嬤說，退休之後經常到金山圖書館看書報，打發時間，從來沒有想過自己竟然也可以跟老師一樣，把每天看到的家鄉景色畫出來，覺得很有成就感。

李賜民說，速寫家鄉風景讓他感受到金山多種不同的樣貌與視角，因而到圖書館義務教學，希望和在地鄉親分享，讓長輩們也可以透過日常取材，一筆一筆將自己的故鄉畫出來，展現出金山在地最樸實的生命力。