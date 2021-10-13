河濱運動時物品無處可放？ 新北擬在熱門點試辦置物櫃

河濱公園是許多民眾運動「好所在」，但卻常沒有地方可以放置隨身物品，經民代反應，新北高灘處表示，目前正研擬標案中，期待明年初就找到廠商，並先從幾個熱門點先開始試辦，包含熊猴森樂園、陽光運動公園等，一定會全力促成。

河濱公園是許多民眾放鬆及運動的好去處，不過有民眾就向民代反映，運動時隨身物品無處可放，常常要綁在身上，或找個較為隱密的地方放置，但又擔心會遭寵物咬走或被不知情民眾拿走。

新北市議員王淑慧指出，有民眾向她反映，在河濱公園參與運動時，都會有寄放物品點，但若平時沒活動的日常運動，就都找不到地方暫時放置物品，因此她也向市府建議，可以比照販賣機或流動廁所方式，設置可移動的投幣置物櫃供民眾使用。

新北高灘處回應，河濱公園設置置物櫃主要有兩點要考量，第一是材質耐用問題，因為河濱並非市內空間，會有風吹日曬雨淋的問題；第二則是防汛期撤離問題，要能夠機動方便移動。