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淡水清水巖捐救護車 新車移交主委親掛平安符

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導

淡水清水巖清水祖師遶境活動，每年參與者眾多，去年因應疫情，取消車巡、遶境，而相關活動經費也改捐1輛要價3百多萬元的高頂救護車，給淡水消防分隊。而日前新車正式在祖師廟前廣場，舉辦交車儀式，現場祖師廟及淡水消防分隊長，都出席參與。

淡水清水巖祖師廟主委 李宗燦，更親自將祖師爺加持繞過香爐的平安符，掛在救護車駕駛座的電子照後鏡上，主委表示，捐贈高頂救護車，提升新北OHCA救活率，更是發揮清水祖師蓬萊老祖愛護百姓的精神。

淡水清水巖祖師廟主委 李宗燦表示，過去淡水在地最主要的信仰中心之一，裡頭供奉著蓬萊老祖，而廟方表示，祖師廟香火鼎盛，廟過去響應淡水區公所實物銀行捐了許多幫助弱勢的物資，而這次捐了一部救護車，也可以提供淡水消防分隊救護利器，提升裝備，也謝謝信眾們的支持，共同提發揚清水祖師爺的救世濟人精神。

淡水 救護車

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