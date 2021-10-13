送壽麵壽桃 汐止厚德里長輩開心過重陽

九九重陽節就要到了，在這專屬於長輩的日子裡，今(13)日，汐止區厚德里辦公處與扶輪社，特地準備了壽麵壽桃，為老人家慶祝，祝他們重陽節快樂，現場來了近300位長輩，氣氛好熱鬧。

厚德里長陳有諒表示，在九九重陽節前夕，非常感謝中和福美扶輪社長率領社友來到厚德里舉辦九九重陽節活動，真的非常開心，因為自從疫情以來，很多的老人家都沒出門，這次活動老人家都很開心的出來走走，雖然，一早天公不作美下起了雨，但是大家的熱情不減，儘管疫情趨緩，但是現場的防疫措施還是很落實執行，每個人都有量體溫、酒精消毒，現場贈送壽麵壽桃，希望讓老人家提前歡度重陽節。

中和福美扶輪社長黃林素梅說，里長陳有諒很重視老人福扯，常態性舉辦老人共餐等活動，而這次國際扶輪3481地區中和福美扶輪社很榮幸能共同舉辦這個有意義的重陽敬老活動，目前疫情趨緩，彼此很久沒見面了，透過活動，老人家能夠走出來互相打個招呼，這次也特地準備了壽麵壽桃祝福老人家們平安健康喜樂。