汐止保長坑橋新做護欄縫隙大 民憂跌落危險

汐止大同路三段大車很多，只是人行道老舊破損，造成附近住戶、還有保長國小學童上學很不方便，所以，新北市政府養工處也將整段人行道重做，不過，在保長坑橋兩邊的橋頭，新做的護欄卻出現大縫隙，橋下是兩層樓的落差，當地里長也擔心小朋友會不小心掉下去，希望能夠改善。

保新里長吳明道說，很感謝議員張錦豪協助爭取將整段人行道重做，現在變的非常平整，小朋友通學廊道安全性提高，只是現在剛做完大家在走的時候就會發現一些問題，像是橋頭縫隙的問題，可能是當初在設計的時候沒有注意到，所以，希望能夠改善，尤其小朋友在走很不安全，雖然，有導桿根本無法支撐，跌下去底下是很高的落差，真的蠻危險。

保安里長蘇忠吉也說，大同路三段從保長國小到環球貨櫃這一段的人行道十分老舊，所以，進行更新工程，現在施作完成需要補強的地方就在護欄跟保長坑橋頭銜接處，縫隙過大，雖然，有做兩根交通導桿，但是安全防護還是不足，小朋友經過可能會有掉落下去的危險，希望能做鐵桿連接加強防護。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，來關心人行道工程進度時，兩位里長都反應有一些缺失需要改善，其中就是橋頭兩邊都有縫隙過大的問題，也立即跟市府養工處反應，請施工單位做補強工作，也會催促改善，因為，對小朋友走路經過有實際上的危險，必須儘快處理缺口的問題。