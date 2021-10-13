石門觀光推三寶 肉粽、鐵觀音、石花凍

今年上半年度受到疫情影響，民眾幾乎都沒有安排旅遊行程，石門區公所也將各大活動取消，近來疫情稍稍趨緩，區公所就集合最能代表在地的三寶，推薦民眾跟著三寶旅行，就可以深度的玩透石門，除此之外，還推出線上活動『石門三寶小學堂』，民眾只要上網答題就有機會抽中限量的石門三寶口罩。

石門區長林俊宏指出，後疫情時代，石門區旅遊觀光推出石門三寶，跟著三寶去旅行，保證好吃又好玩。今年受到疫情影響，石門區內許多活動像是肉粽節、風箏節都沒辦法舉辦，為了在後疫情時代，好好推薦旅遊行程讓民眾外出走走，石門區公所力推石門三寶，肉粽、鐵觀音、石花凍，歡迎民眾到石門小旅行、品嚐最道地的石門好滋味。

原訂計畫其實是希望可以舉辦實體活動，不過疫情的關係還是將實體活動改成線上來舉辦，因次區公所近來除了邀請名人直撥推薦三寶，更推出線上活動石門三寶小學堂，民眾只要上網答題就有機會抽中限量的石門三寶口罩。

石門區長林俊宏說，鎖定石門區公所臉書粉絲專頁，參與石門三寶小學堂活動，不但可以更加認識石門三寶，學習關於肉粽、鐵觀音、石花凍的小知識，還可以看到喜愛明星的石門三寶推薦，還有區公所拍攝的三寶宣傳影片，讓喜愛戶外親山、近海旅行的民眾可以跟著石門三寶來一趟深度石門之旅。