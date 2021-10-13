三芝海上平台夯 議員督促觀光整合交通改善

今年八月底新北市長侯友宜到三芝全新景點，海上平台揭幕啟用，至今海上平台每天遊客都是絡繹不絕，加上鄰近知名的淺水灣咖啡街，可以說是平日車位就難求，更別說假日根本沒車位可停，為此市議員陳偉杰日前在議會定期會中要求市府相關局處應提出觀光整合與交通改善計畫，讓這個新亮點能夠符合民眾的觀光需求。

新北市議員陳偉杰指出，現在非假日的一大清早，就有遊客來朝聖拍照，而到了下午還會有遊覽車載客點放的行程，大車、小車交錯停放，突顯周邊停車空間不足，而指標的景點也應該不只是拍照，期待還能夠加入三芝當地的藝術家元素，讓遊客能夠待得更久一些，深度體驗三芝人文風情，因此要求交通局、觀旅局以及民政局應該橫向構通，限期內提出觀光整合配套方案。

疫情逐步趨緩，民眾出國觀光計畫短時間內估計無法實現，大多規劃國內旅遊，為此市議員也要求在一個月內，交通局、觀旅局以及民政局應提出三芝海上平台的觀光整合與交通改善方案，讓遊客來到三芝旅遊有更舒適的體驗與感受，後疫情時代要為三芝來拚觀光。