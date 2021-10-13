大稻埕情人節16日登場 煙火秀480秒

大稻埕情人節將於10月16日在延平河濱公園登場，因應當天晚間8時10分施放480秒煙火秀，北市交通局提醒民眾周邊道路將進行交通管制，管制區內YouBike站暫停營運。

台北市政府觀光傳播局今天發布新聞稿表示，全台最具代表性的情人節慶活動「大稻埕情人節」將登場，16日晚間7時起將由魏如萱、曾沛慈、告五人、卓義峯、張心傑等5組藝人演唱經典動人情歌，並將於8時10分施放480秒煙火秀。

台北市政府副秘書長簡哲宏提醒，活動採預約制，已於12日上午抽出1500個名額，請有登記的民眾記得到台北通優惠券票夾確認是否有入場憑證，並於當天下午5時起開放入場，請中籤者務必攜帶手機，依現場工作人員指引入場，一人中籤可2人同行，但須同時進場。

觀傳局長劉奕霆表示，將於當天下午2時進行活動場域清場，3至5號水門禁止民眾進入，請民眾特別留意。劉奕廷也提醒，現場民眾必須遵守防疫措施，場內除飲水外禁止飲食、須全程佩戴口罩並保持社交距離。

台北市政府交通局提醒，因應活動人潮，當日上午6時起，淡水河3號到5號水門管制車輛只出不進，下午3時30分起，1號到6號水門全面禁止車輛進出（含自行車）。

交通局也表示，周邊道路於晚間6時至11時實施交通管制，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道。此外，忠孝橋及台北橋等雙側人行道於晚間7時30分至9時管制通行。

交通局說，位於管制區內YouBike租借站於晚間5時至11時暫停營運，包括YouBike1.0大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站3號出口等4站，及YouBike2.0大稻埕公園、陳天來故居等2站；共享汽機車配合於堤內、外管制範圍內也同步暫停營運。

交通局呼籲民眾多利用大眾運輸系統往返，散場時可自5號水門經民生西路步行至捷運雙連站，或自3號水門經鄭州路步行到捷運北門站，轉搭捷運或一般公車。