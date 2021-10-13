影／預算4度卡關！「熊好券」再延2周 議員要柯文哲道歉

北市議會財建委員會今日2審熊好券的饗購券、市集券5億墊付案，上午因委員會人數不足流會，下午召開第4次會議，希望力拚一讀送大會審查。不過會議開了逾2小時仍無結果，議員針對附帶決議爭論不休，且大會也早已在2點42分散會，由於下周三為市長柯文哲總預算報告案，熊好券確認延後2周將於10月27日的大會審議。

財建委員會今天下午1點45分第四次審議熊好券墊付案，副市長黃珊珊在會議開始前，就在門口等待，與出席的議員致意，她受訪時表示，已和每位議員溝通，大家都很支持振興，希望能夠順利通過審查，若沒有通過也會修正抽籤時間暫緩公告。

委員會於2點17分開始，議員苗博雅、林亮君、林穎孟和邱威傑共同提出5項附帶決議，包括市府應委託第三方公正學術研究機構執行熊好券成效評估送議會備查、90萬張饗購券和10萬張市集券應全數用罄、未來活動不報名登錄不得限用「台北通」、市府持股50%以上公司不得參與振興活動，以及市長柯文哲須於二讀前赴議會道歉。

不過議員應曉薇認為，附帶決議應該要言簡意賅；邱威傑則說，應曉薇若對內文有意見可以直接提出來討論，稱自己年資淺，若有太長的文字可以立刻調整。

潘懷宗則跳出來緩頰，不斷稱讚熊好券不需要搭配其他方案可以直接花用，讓民眾更想使用，用不完再繼續發給民眾。而附帶決議第一條和第二條也可以合併成一條，不需要寫太多。

苗博雅不認同潘的看法，並舉例去年北市府花了1.69億做老人敬老金加碼1千元，卻沒有看見成效，也不清楚帶動多少經濟像易，成效評估就是最基本的負責方式，如果沒有把握能夠全數核銷，就也能夠協商討論，不一定要花這麼多錢。

主席楊靜宇也認為附帶決議可以精簡文字，但相當認同要柯文哲於二讀前赴議會道歉。苗博雅補充，每次柯文哲對外發言都在批評議會，好像故意搞他，但事實上新北、台中等多處議會都會實質審查預算，結果都是市府秘書長來議會解釋，「大街罵人小巷道歉不是民主政治運做的常態」。

陳志銘回應，柯文哲沒有這個意思。林亮君說，附帶決議內容都很正向，「不知道市府為什麼要對我們的意見做負面解讀，指責議員擋預算，我們要求市長向議會道歉，這有很困難嗎？市府不斷帶政治風向，我們花時間開這麼多次會，還不夠積極嗎？」。

經過多番討論，附帶決議最後改為4點。市府應於活動結束4個月內完成熊好券成效評估報告、未來舉辦振興活動不得限定台北通；市府股達50%以上之公司不得參與振興活動；柯文哲於10月12日媒體發言不尊重議會審查權，對程序瑕疵毫無悔意，除嚴厲譴責，柯應於二讀前赴議會向市民及議會道歉。