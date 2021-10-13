淡水沙崙文創園區遭批 新北市府發聲明解釋

沙崙文創園區昨日遭到民代質疑，認為企業打算興建的文創園區及親水設施都不符合地方期待。新北市經發局發出聲明稿回應，園區主要定位文創及停車使用，並符合淡水都市計畫土地使用管制與停車場多目標使用規定，考量淡水氣候特性，園區每年夏天將以不同主題的親水設施提供民眾使用，其他季節會將該空間轉作展演或休憩空間，並規畫引進主題式國際展演活動，讓文創區使用效益能發揮最大化。

新北市經發局長何怡明表示，淡水沙崙園區招商案分為文創區及停車場用地2塊招商用地，在今年2月成功招商南山人壽投資逾27億元，是全台灣最北邊的文創園區，預計2025年完工開始使用。文創區部分並非以教育會館為主體建物，而是符合土管和招標定位為前提，以做為演藝表演場所，設置室內外展演空間。

經發局指出，沙崙文創園區主要核心概念在於提供室內展覽演藝空間及戶外的星空舞台等藝文表演空間，對於空間規劃，市府也會向國內專業表演藝術團體請益，如紙風車劇團就會提供戶外區觀眾席設計、基本電力設備、演員休息室等必要規畫。期待透過可複合且彈性式的室內戶外展演空間，提供豐富多元的藝文活動選擇，並使設備在沒有表演活動時也能發揮「淡水沙崙、文創Salon」休憩觀景的功能，增加淡水藝文教育與賞析的能量。

經發局提到，南山人壽除參考國內外案例，也考量淡水氣候因素，創造親水設施的多樣性，預計在每年夏季將以不同主題方式每年規劃親水設施，讓民眾每年夏天前來親水都會有不同的感受，其他季節則善用該場地轉換為展演或休憩空間，彈性運用引進不同主題的戶外表演活動，讓一年四季都有不同的體驗與感動。

經發局說明，南山人壽在文創區規劃1500坪的戶外親水設施，已超過招標文件至少提供1000坪以上戶外親水設施的規定，受限於文化創意產業專用區土地使用管制，親水空間僅能在戶外空間設置。本案的教育會館會設置在停車場用地，南山人壽已規畫255席公共停車位，也符合招標文件規定的至少提供90席的規定。

經發局說明，本案招商完成後，會讓淡水沙崙有不一樣的城市風貌，期望能將文創表演普及化，讓更多人能夠藉此空間欣賞表演活動與沙崙美景，也提供更多的表演者能有揮灑創作能量的空間。市府也會持續引導南山人壽，園區各項服務與規畫，配合淡水在地特色，為淡水居民創造舒適多元的休憩空間。