國道3號南向封閉施工 提醒用路人改道

交通部高速公路局北區養護工程分局辦理「高速公路北區交通控制系統更新提升工程第R15標現場設備工程」，預訂於10月13日（三）晚間22點到翌日凌晨6點於國道3號「中和交流道─土城交流道」南向封閉施工，為確保行車順暢，土城警分局將加強替代道路金城路及中央路三段沿線車流疏導。

施工封閉期間，高速公路局建議改道路線如下：

一、國道3號南下路段中和交流道往土城交流道方向車流：

由國道3號南下中和交流道出口匝道駛離－左行連城路－（入轄）金城路三段－金城路二段－金城路一段－中央路三段－銜接國道3號南下土城交流道入口匝道續行。

二、台64東行往國道3號南下土城交流道方向車流：

由台64東行中和一交流道出口匝道駛離－中正路－右行連城路－（入轄）金城路三段－金城路二段－金城路一段－中央路三段－銜接國道3號南下土城交流道入口匝道續行。