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國道3號南向封閉施工 提醒用路人改道

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
國道3號南向封閉施工，高速公路局建議改道，警方加強交通疏導。記者王怡蓁／翻攝
國道3號南向封閉施工，高速公路局建議改道，警方加強交通疏導。記者王怡蓁／翻攝

交通部高速公路局北區養護工程分局辦理「高速公路北區交通控制系統更新提升工程第R15標現場設備工程」，預訂於10月13日（三）晚間22點到翌日凌晨6點於國道3號「中和交流道─土城交流道」南向封閉施工，為確保行車順暢，土城警分局將加強替代道路金城路及中央路三段沿線車流疏導。

施工封閉期間，高速公路局建議改道路線如下：

一、國道3號南下路段中和交流道往土城交流道方向車流：

由國道3號南下中和交流道出口匝道駛離－左行連城路－（入轄）金城路三段－金城路二段－金城路一段－中央路三段－銜接國道3號南下土城交流道入口匝道續行。

二、台64東行往國道3號南下土城交流道方向車流：

由台64東行中和一交流道出口匝道駛離－中正路－右行連城路－（入轄）金城路三段－金城路二段－金城路一段－中央路三段－銜接國道3號南下土城交流道入口匝道續行。

該工程施工項目、建議替代道路說明及疏導路線圖如附件高速公路局新聞資料，請用路人遵照指示配合改道；此外，用路人可上高速公路局全球資訊網(www.freeway.gov.「高速公路施工道路封閉資訊」專區閱覽相關公告附件及圖示，或撥打高速公路 1968 免付費客服專線，以查詢瞭解最新路況。

國道3號南向封閉施工，高速公路局建議改道，警方加強交通疏導。記者王怡蓁／翻攝
國道3號南向封閉施工，高速公路局建議改道，警方加強交通疏導。記者王怡蓁／翻攝

高速公路 國道 替代道路

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