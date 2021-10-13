快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

熊好券預算趕不上 黃珊珊：議會通過後再抽籤

中央社 / 台北13日電

北市政府為振興推出台北熊好券，但預算至今未過，已趕不及原定15日抽籤時間。台北市副市長黃珊珊今天表示，意願調查時間到會先截止，待議會通過預算再公告抽籤時間。

根據北市府資料，台北熊好券共編新台幣5億元預算，以墊付案執行。但北市議會財政建設委員會7日審議，認為預算未過市府就已對外宣傳，不尊重審議程序，暫擱此案。

此案原預計將在今天上午加開的財建委員會討論，但因人數不足流會，下午召集人雖再次召集，熊好券預算仍無法順利進入二讀，且依議會程序，預算最快要2週後才能通過。外界關心，經費未在原訂的抽籤時間15日前通過，是否將無法如期抽獎。

台北市今天召開防疫記者會，被媒體問及此事，副市長黃珊珊表示，尊重議會程序，議員對熊好券相關規劃有意見的部分，也會再做說明；至於預算尚未通過無法進行抽籤，黃珊珊說，意願調查時間到，也會先截止，待議會預算通過之後才會再公告何時抽籤。

此外，台北市長柯文哲今率市府團隊赴台北市議會國民黨團說明本會期政策性預算及優先議法案，會中針對被批評不尊重審議程序一事道歉，媒體提問，為何只對國民黨團道歉、未對民進黨籍議員道歉。黃珊珊表示，在財建委員會提出相關意見後，就已正式向議會函文向全體議員道歉及說明。

為振興經濟，台北市政府推出5種、總計113.5萬份「台北熊好券」，民眾透過台北通APP加入會員登記，登記意願時間自9月22日起至10月14日止。

北市 黃珊珊 國民黨

延伸閱讀

國際女孩日「挺女孩」！ 黃珊珊曝叛逆史做自己無所畏

黃珊珊秀北一女樂儀隊萌照 祝中華民國生日快樂！

北市1歲童本土個案 黃珊珊：再驗是陰性可能舊案

媒體人踢爆診所兜售疫苗遭約談 黃珊珊：雙方有誤會

相關新聞

熊好券抽籤再延期 黃珊珊：待預算通過再公告抽籤日

台北市加碼振興推出「熊好券」，因議員不滿預算墊付案程序、甩鍋議會道歉沒誠意，今天上午加開財建委員會，還因人數不足流會，儘...

影／預算4度卡關！「熊好券」再延2周 議員要柯文哲道歉

北市議會財建委員會今日2審熊好券的饗購券、市集券5億墊付案，上午因委員會人數不足流會，下午召開第4次會議，希望力拚一讀送...

國道3號南向封閉施工 提醒用路人改道

交通部高速公路局北區養護工程分局辦理「高速公路北區交通控制系統更新提升工程第R15標現場設備工程」，預訂於10月13日（...

影／北市今年添400輛電動公車 2030年將全汰換

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生，今共同出席「台灣城市淨零承諾記者會暨台灣淨零城市先行論壇」，見證台灣氣...

新北民代盼推廣「微笑山線」 市府允諾投入2000萬

台灣近期流行登山健行，不管長者、年輕人都會趁假日揪團爬山。新北市議員江怡臻認為，新北「微笑山線」匯集多條步道，盼市府能比...

搶看大稻埕情人節煙火 1張圖搞懂周遭交通管制

2021大稻埕情人節於110年10月16日(週六)假延平河濱公園舉辦，最受關注的煙火秀將於當天晚間8時許在淡水河3-5號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。