熊好券預算趕不上 黃珊珊：議會通過後再抽籤

台北市政府為振興推出台北熊好券，但預算至今未過，已趕不及原定15日抽籤時間。台北市副市長黃珊珊今天表示，意願調查時間到會先截止，待議會通過預算再公告抽籤時間。

根據北市府資料，台北熊好券共編新台幣5億元預算，以墊付案執行。但北市議會財政建設委員會7日審議，認為預算未過市府就已對外宣傳，不尊重審議程序，暫擱此案。

此案原預計將在今天上午加開的財建委員會討論，但因人數不足流會，下午召集人雖再次召集，熊好券預算仍無法順利進入二讀，且依議會程序，預算最快要2週後才能通過。外界關心，經費未在原訂的抽籤時間15日前通過，是否將無法如期抽獎。

台北市今天召開防疫記者會，被媒體問及此事，副市長黃珊珊表示，尊重議會程序，議員對熊好券相關規劃有意見的部分，也會再做說明；至於預算尚未通過無法進行抽籤，黃珊珊說，意願調查時間到，也會先截止，待議會預算通過之後才會再公告何時抽籤。

此外，台北市長柯文哲今率市府團隊赴台北市議會國民黨團說明本會期政策性預算及優先議法案，會中針對被批評不尊重審議程序一事道歉，媒體提問，為何只對國民黨團道歉、未對民進黨籍議員道歉。黃珊珊表示，在財建委員會提出相關意見後，就已正式向議會函文向全體議員道歉及說明。

為振興經濟，台北市政府推出5種、總計113.5萬份「台北熊好券」，民眾透過台北通APP加入會員登記，登記意願時間自9月22日起至10月14日止。