熊好券抽籤再延期 黃珊珊：待預算通過再公告抽籤日

台北市加碼振興推出「熊好券」，因議員不滿預算墊付案程序、甩鍋議會道歉沒誠意，今天上午加開財建委員會，還因人數不足流會，儘管下午再度加開委員會，但大會已散會，熊好券預算恐今無法完成三讀。北市副市長黃珊珊坦言，熊好券這禮拜可能沒辦法通過，但尊重議會程序，如果無法如期通過，會等預算通過再來公告抽籤日期。等同已經延期一周的熊好券，本周五無法抽籤，恐再度延期。

黃珊珊今天表示，議員不滿市府墊付案程序及延期一周等說明，財政委員會決議後，市府已經正式向議會函文，針對議員意見、政策溝通程序，也正式函文向議會表達致歉及說明，這是針對全體議員，非僅國民黨議員。

黃珊珊提到，儘管今天上午加開的財建委員會沒有開會，不過下午兩點鐘，召集人再召集一次會議，但因為還有一個藝文券還是需要審查，可能這個禮拜熊好券沒有辦法通過，但尊重議會程序，有意見還是會說明。

黃珊珊說，如果熊好券無法如期通過，北市府會依照議會通過的程序，將意願調查部分，時間到先截止，等議會預算通過，再來公告預算抽籤日期。

由於議會本周恐無法通過熊好券預算墊付案，是否上路時間跳票？黃珊珊說，熊好券程序很清楚，就是熊好券一定是議會預算通過之後，再公告抽籤日期。