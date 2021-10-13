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PCR零陽！柯文哲：若兩周沒確診 考慮是否天天花3百萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，現在每天還是有超過一千人做PCR，零陽性率，算一算一個人免費PCR要3千元，每天要花300萬，一個月就要花9千萬，若連續兩周都沒確診，這要考量看看。圖／引用直播
柯文哲說，現在每天還是有超過一千人做PCR，零陽性率，算一算一個人免費PCR要3千元，每天要花300萬，一個月就要花9千萬，若連續兩周都沒確診，這要考量看看。圖／引用直播

台北市今天本土加零，新增四例境外移入個案。台北市長柯文哲說，從統計數據看過去前三周，一周一個，數量不多，判斷很多都是殘陽復發，研判感染率低。至於七家醫院免費PCR，柯文哲說，現在每天還是有超過一千人做PCR，不過零陽性率，算一算一個人免費PCR要3千元，每天要花300萬，一個月就要花9千萬，若連續兩周都沒有確診，台北市是否每天還要花這3百萬，這要考量看看。

柯文哲也說，中央最近有函文到台北市，將來公衛篩檢對象還是要調整，目前是住院及陪病家屬入院時有一次免費PCR，至於目前台北市七家醫院免費PCR名額，一個月要花9千萬，已經這麼久時間，每天做一千個，所以每天是否要花這3百萬，還是要考量成本效益，有個案當然要篩檢，但若連續兩周沒確診，就要考量看看。

至於台北市居家隔離人數，現在每天還是有兩百人，柯文哲說，台北市不是沒有確診？為什麼還有這麼多居隔？柯說，因為坐飛機境外移入的個案前後排都要隔離，都要被抓去居家隔離，目前台北市的精準疫調，都在處理入境的確診案例。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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