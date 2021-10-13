台北客家義民嘉年華 因應防疫虛實合辦

全台最盛大客家活動「台北客家義民嘉年華」23日起一連3天舉行。今年主題「義民聯盟 英雄Online」，因應疫情影響活動採虛實整合，更首創「線上義民嘉年華專區」。

台北市政府客家事務委員會主任委員徐世勲今天出席記者會表示，今年活動結合數位科技，將經典活動轉型打造線上專區，展現客家文化內涵與特色，邀請民眾線上向義民爺祈福求籤、進入身臨其境的3D特展認識義民嘉年華發展，還有特色課程、客庄市集和體驗遊戲。

客委會新聞稿表示，實體活動也配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，採虛實整合方式辦理，如重點「挑擔奉飯」為客家鄉親預錄影片，現場將由來賓和代表搭配影片虛實結合完成挑擔儀式；藝文展演匯集榮獲金曲32最佳客語專輯的春麵樂隊等卡司陣容，呈現客家文化的潮流感及多元性，全程網路直播，民眾不用到現場就可參與客家最重要祭典。

今年活動突破時空限制，全球五大洲及各國客家社團代表將以視訊連線方式，共同參與主祭大典，一起為台灣祈福、為世界祈福。

透過活動「年輕化」、「產生行動共鳴」呈現，轉型打造活動官網，包含互動遊戲、線上祈福、3D義民特展、特色課程和客庄市集等內容；實體活動23至25日在北市信義區陸軍保養廠舉辦，迎接來自全台各地的15尊義民爺匯聚台北一同祈福，還有結合數位的挑擔奉飯精采影片與客家藝文展演活動。

活動跨界邀請多次榮獲金曲獎及國外大獎的蕭青陽、嘻哈新世代客語饒舌歌手Yappy。連續7年參與客家義民嘉年華的台北市長柯文哲將攜手Yappy，在社群上共同發起Hakka Beat挑戰，Yappy創作活動客語Rap，15秒的旋律融合客家傳統和流行音樂元素，傳統與創新的結合，也串聯兩世代的交流。

蕭青陽操刀主視覺，取「義」字作為主要設計意象，將傳統元素與數位科技做結合，製作限定紀念品，只要參與社群活動，就能獲得限量超潮運動毛巾和口罩。