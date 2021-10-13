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台南運河整治新策略 水利局智慧連控曝氣設施打先鋒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南運河整治新策略，南市府水利局運用智慧連控曝氣設施，水質獲明顯改善。圖／水利局提供
台南運河整治新策略，南市府水利局運用智慧連控曝氣設施，水質獲明顯改善。圖／水利局提供

為改善台南運河水質，台南市政府水利局今年在運河建置10座曝氣設施，顯示能有效改善運河水質、降低死魚頻率，期未來分階段進行運河整治，徹底改善運河水質。

水利局爭取環保署補助辦理「臺南市水質溶氧改善計畫委託技術服務」，環保署今透過實體模場及線上實場連線方式宣傳河川水質改善成果，除邀請工研院介紹研發超微細氣泡(Fine bubble)增氧機小型模組，會中同步連線台南運河民生截流站，透過實機操作展示曝氣設施成效。

水利局表示，該試驗計畫細氣泡曝氣機組，於民生截流站鄰近水域設置10台共22馬力的細氣泡曝氣機分組運轉，期望提高盲段水體溶氧量。於4月裝機完畢開始陸續試車，7月中旬正式運轉，透過智慧連控雲端系統進行連控及即時監測，於水中溶氧量低於每公升2毫克時，自動啟動曝氣設施，可提升該區局部溶氧，使曝氣過程機組周圍多處溶氧量為每公升高於5毫克以上。

水利局說，經統計，同期間運河死魚陳情案件，由往年2至3件，降低至今年1件，且民生截流站鄰近水域平均溶氧由原每公升1點05毫克，提升至3.28毫克，最高更達7.24毫克。顯示建置溶氧設備有效改善運河水質、降低死魚頻率，曝氣設施附近可成為魚庇空間，後續將持續驗證溶氧提升效率、設備電力消耗及有效範圍評估等項目，以取得最佳操作模式建立。

水利局強調，台南運河整治採分階段方式進行，第一階段已優先針對盲段間鄰近水域進行曝氣增氧試驗，後續將視曝氣增氧成效，持續爭取經費增加曝氣設備佈設點位，以擴大曝氣範圍。

第二階段配合運河周邊水質較差且水量大26處排水口辦理截流工程，預計每日可再截流量約5400噸，以減少運河汙染源。第三階段視前階段改善成果，評估辦理強化盲段間水體交換(清水回送)及底泥淤積河段處理作業，期分階段進行運河整治，徹底改善運河水質。

台南運河整治新策略，南市府水利局運用智慧連控曝氣設施，水質獲明顯改善。圖／水利局提供
台南運河整治新策略，南市府水利局運用智慧連控曝氣設施，水質獲明顯改善。圖／水利局提供

水質 台南 環保署

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